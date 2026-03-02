Alanya'yı yasa boğan ve iki küçük kardeşin el ele okuldan dönerken kabusu yaşadığı o korkunç kazada yargı süreci tamamlandı. Alanya 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın karar duruşması, yürek yakan anlara ve çarpıcı yüzleşmelere sahne oldu.

ACILI ANNENİN YÜREK BURKAN İSYANI

Geçtiğimiz hafta sonu gerçekleşen kritik duruşmaya sanık sürücü Fatma Ü. (40) katılmazken, kendisini avukatı temsil etti. Kazada can veren 8 yaşındaki Doruk Erdoğan'ın annesi Betül ve babası Hasan Erdoğan ise avukatlarıyla birlikte adliyedeydi. Mahkeme başkanının şikayetçi olup olmadığını sorduğu gözü yaşlı anne, feci olayın ardından hayatta kalan kızının ağır psikolojik travmalar geçirdiğini ve sürekli doktor tedavisi gördüğünü vurguladı.

"VİCDAN AZABI ÇEKEN KADIN KAHKAHA ATMAZ"

Duruşmaya damga vuran an ise anne Betül Erdoğan'ın sanık hakkındaki sarsıcı iddiaları oldu. Daha önceki süreçte "Ben de anneyim, vicdan azabı çekiyorum" diyen kadın sürücünün samimiyetini sorgulayan acılı anne, "Geçen gün motosikletle giderken onu aracının içinde kahkaha atarken gördüm. Gerçekten vicdan azabı çeken bir insan o şekilde kahkaha atmaz" sözleriyle isyan etti.

MAHKEMEDEN İNDİRİM YOK: 4 YIL HAPİS

Tarafları dinleyen Alanya 2. Ağır Ceza Mahkemesi heyeti, kararını açıkladı. Tutuksuz olarak yargılanan sürücü Fatma Ü. hakkında TCK'nın 85/2 maddesi uyarınca hüküm kuruldu. Mahkeme heyeti, sanığa hiçbir ceza indirimi uygulamayarak net 4 yıl hapis cezası verdi. Bununla birlikte, sürücünün ehliyetine de 1 yıl süreyle el konulması kararlaştırıldı.

ALANYA'YI KAHREDEN KAZANIN GEÇMİŞİ

Bütün şehri derinden sarsan o korkunç olay, 6 Mayıs 2024 tarihinde Güllerpınarı Mahallesi, Şevket Tokuş Caddesi üzerinde yaşanmıştı. Kemal Şuberi İlköğretim Okulu öğrencisi 8 yaşındaki Doruk ile 7 yaşındaki kız kardeşi Belinay Erdoğan, okul çıkışında el ele tutuşarak yolun karşısına geçmek istemişti. Tam bu esnada Fatma Ü. idaresindeki otomobil küçük çocuklara dehşeti yaşattı. Doruk aracın altında kalarak olay yerinde feci şekilde can verirken, küçük Belinay çarpmanın şiddetiyle önce kaputa ardından asfalta savrularak yaralandı.

DEHŞET ANLARI KAMERAYA YANSIMIŞTI

Olay yerine hızla sevk edilen polis ve sağlık ekipleri, Dorukhan Erdoğan'ın vefatını doğrularken, yaralı kız kardeşi hastanede kontrol altına alınmıştı. Küçük çocuğun cenazesi Adli Tıp Kurumu'na gönderilmiş, sürücü ise gözaltına alınarak hukuki süreç başlatılmıştı. Tüm bu kan donduran kaza anları çevredeki bir iş yerinin güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedilmiş, görüntülerin ortaya çıkmasıyla olayın vahameti gözler önüne serilmişti. (Mehmet AL)