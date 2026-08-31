KKTC

Bakanlar Kurulu, Girne-Taşucu seferini yapan yolcu gemisinin Girne açıklarında batması sonucu yaşanan can kayıpları nedeniyle 3 günlük ulusal yas ilan edilmesine karar verdi. Yas, 31 Ağustos'ta başladı ve 2 Eylül günü gün batımına kadar sürecek.

SON BİLANÇO: 8 ÖLÜ, 18 KAYIP

Gemide bulunan 267 kişiden 249'una ulaşıldı. Kurtarılan kişi sayısı 241'e yükselirken, hayatını kaybedenlerin sayısı 8 oldu. Ulaşılamayan 18 kişi için arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

ARAMA KURTARMA GECE BOYUNCA SÜRDÜ

Çalışmalara Türkiye'den 3 uçak, 4 İHA, 6 helikopter, 4 Sahil Güvenlik botu, 1 hücumbot, 1 fırkateyn ve 1 karakol gemisi katılıyor. KKTC ekipleri ise 4 Sahil Güvenlik botu, 2 helikopter, 1 hücumbot ve 1 karakol gemisinin yanı sıra Sivil Savunma ve polis ekipleriyle destek veriyor.

Kayıp 18 kişiye ulaşılması amacıyla arama kurtarma faaliyetlerinin gece boyunca kesintisiz sürdürüldüğü bildirildi. Gece görüş imkanına sahip 4 gemi ile 2 helikopterin bölgede arama yaptığı, Türkiye tarafından görevlendirilen İHA'ların da 24 saat esasına göre çalışmalara destek verdiği aktarıldı.