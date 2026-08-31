Antalya'nın Kemer ilçesine bağlı Çıralı Plajı'nda, 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinlikleri kapsamında anlamlı bir doğa olayı yaşandı. Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) 6'ncı Bölge Müdürlüğü ile yerel kooperatifin ortak yürüttüğü çalışmalar sonucunda, nesli tehlike altındaki 62 yavru deniz kaplumbağası Akdeniz'in mavi sularıyla buluştu.

Dünya Doğayı Koruma Birliği (IUCN) kırmızı listesinde yer alan 'caretta caretta' ve 'chelonia mydas' türleri için Türkiye'nin en önemli 21 üreme alanından biri olan Çıralı'da, bu sezon tespit edilen yuva sayısı 120'ye ulaştı. Bölgedeki koruma ve izleme faaliyetleri, Ulupınar Çevre Koruma Geliştirme ve İşletme Kooperatifi tarafından titizlikle yürütülüyor.

ZAFER YUVASI'NDAN 62 YAVRU ÇIKTI

Özel güne ithafen 'Zafer Yuvası' olarak adlandırılan noktada yapılan açılışta, 59 yavru kaplumbağa kendi çabalarıyla kumdan çıkarak denize doğru ilerledi. Yuvada sıkışıp çıkamayan 3 yavru ise sahilde nöbet tutan gönüllülerin müdahalesiyle kurtarılarak suya bırakıldı. Yüzlerce yerli ve yabancı turistin ilgiyle izlediği anlarda konuşan Kooperatif Başkanı Habib Altınkaya, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutlayarak, yavruların sağ salim geri dönmesi temennisinde bulundu.

AKDENİZ'DE DENİZ KAPLUMBAĞALARI NEDEN YAKINDAN İZLENİYOR?

Akdeniz sahillerindeki yuvalama alanları, deniz kaplumbağalarının küresel popülasyonu için kritik bir öneme sahip. Kooperatif yetkililerinin bildirdiğine göre, yuvadan çıkış sürecinde yavruların yırtıcılara yem olmaması veya yuvada sıkışarak hayatını kaybetmemesi için yapılan gönüllü müdahaleler, türün devamlılığına doğrudan katkı sağlıyor. Çıralı gibi iyi korunan plajlardaki başarılı uygulamalar, bölgenin ekoturizm değerini de artırarak uluslararası alanda dikkat çekiyor.