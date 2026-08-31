Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yayımlanan son hava durumu raporuna göre, 31 Ağustos'ta Antalya genelinde güneşli bir gökyüzü etkili olacak. Gün içinde hissedilen en yüksek sıcaklığın 36 dereceye kadar çıkacağı, en düşük sıcaklığın ise 26 derece seviyelerinde kalacağı bildirildi.

NEM VE RÜZGAR ORANLARI

Bölgedeki nem oranının gün boyunca yüzde 32 ile yüzde 53 arasında değişiklik göstermesi öngörülüyor. Rüzgarın ise saatte 20 kilometre hızla esmesi tahmin ediliyor.

SICAK HAVALARDA ALINABİLECEK ÖNLEMLER

Yüksek sıcaklık ve yüzde 50'yi aşan nem oranının birleşimi, günün en sıcak saatlerinde bunaltıcı bir etki yaratabiliyor. Güneş ışınlarının en dik açıyla ulaştığı 11.00 ile 16.00 saatleri arasında zorunlu kalınmadıkça açık havada bulunulmaması ve günlük sıvı tüketiminin artırılması sağlık açısından büyük önem taşıyor.