Antalya Manavgat'ta bulunan Köprülü Kanyon Milli Parkı'nda yaşanan toplu rahatsızlık vakası paniğe neden oldu. Rafting etkinliğine katıldıktan sonra aynı işletmede yemek yiyen 52 kişi, kısa süre içinde mide bulantısı ve benzeri şikayetler yaşamaya başladı.

Konya'dan günübirlik turla gelmişlerdi

Edinilen bilgilere göre olay, Köprüçay Irmağı kıyısında faaliyet gösteren bir işletmede meydana geldi. Konya'dan günübirlik tur kapsamında bölgeye gelen kafile, rafting etkinliğini tamamladıktan sonra işletmede servis edilen yemeği tüketti.

Yemekten sonra çok sayıda kişinin rahatsızlanması üzerine sağlık ekiplerine haber verildi.

52 kişi hastaneye başvurdu

Rahatsızlanan 52 turist, tur araçlarıyla Manavgat Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Hastanede yapılan ilk müdahalelerin ardından vatandaşların sağlık durumlarının genel olarak iyi olduğu, tedavilerinin tamamlanmasının ardından taburcu edilmelerinin beklendiği öğrenildi.

Numuneler inceleniyor

Olayın ardından Manavgat İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ekipleri işletmede inceleme başlattı. Yemeklerden alınan numunelerin laboratuvar analizine gönderildiği, gıda zehirlenmesine neyin yol açtığının yapılacak incelemelerin ardından netlik kazanacağı bildirildi.

Yetkililer, olayın tüm yönleriyle araştırıldığını ve analiz sonuçlarına göre gerekli işlemlerin uygulanacağını ifade etti.