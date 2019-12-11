Yer Manavgat: Yetiştirdiği muzlara Kuran-ı Kerim dinletiyor

ÖNCEL, ''Haşr Suresi 1. Ayet: ‘Göklerde ve yerlerde olanların tümü Allah’ı tesbih etmektedir.’ ayetinden esinlenerek bütün seralarımıza ses sistemi kurduk ve günlük 1 saat Kuran-ı Kerim yayını yapmaktayız. Muz DNA’sı insan DNA’sına %40 benzer bir meyvedir. Bu ağaçlar tıpkı bizde olduğu gibi stres ve benzeri sorunlar yaşayabilmektedir.

GÜNLÜK 1 SAAT KURAN YAYINI

Muz bitkisinin insan DNA’sına en yakın DNA olduğunu anlatan Öncel, “Bütün seralarımıza ses sitemi kurduk. Günlük 1 saat Kur’an-ı kerim yayını yapmaktayız. Muz da aynı insan gibi stres ve benzeri sorunlar yaşayabilmektedir. Üretimlerimizde ürünün manevi ihtiyaçlarına da cevap verdiğimizi düşünmekteyiz” dedi.

VALİDEN DESTEK

Antalya Valisi Munir Karaloğlu, Manavgat ilçesinde faaliyete geçen muz serası, paketleme tesisi ve sarartma ünitelerini ziyaretinde, “Antalya’daki özellikle turizm tesislerinde bundan sonra hiç kimse tesisine ithal muz koymasın. Artık yerli muzumuz ithal muzdan daha kaliteli, daha lezzetli, raiyası, kokusu, görüntüsü ve her şeyiyle ithal muzdan daha kaliteli” dedi. Firma sahibi Şevki Öncel, firmanın özellikle iklimlendirme konusunda bir çok yeniliği yaptığını belirterek, “Ayrıca her gün sabah namazından sonra seramızda 1 saat süresince Kur’an’- Kerim yayını yapıyoruz” dedi. Şevki Öncel, Vali Karaloğlu’nun sorusu üzerine Kur’an-ı Kerim yayınını sabah namazından sonra yaptıklarını belirtti.

Kaynak: Cumhuriyet