Orta Doğu’daki savaş geriliminin ateşkesle şimdilik durulması, petrol piyasasında frene bastırdı. Varil fiyatı hızlı düşünce Türkiye’de de akaryakıt fiyatları için “tarihi indirim” hesabı masaya geldi. Bu da özellikle Alanya’da yaz trafiği, servisler, turizm taşımacılığı ve günlük işe-güce gidenlerin yakıt bütçesi açısından yakından izlenen bir başlık.

Sektör kaynaklarının paylaştığı bilgilere göre indirimler bu gece yarısından (00.00) itibarıyla devreye girecek. Motorin ve benzin grubunda çok yüksek tutarlar konuşuluyor ama önemli bir detay var: İndirimin tamamı pompaya birebir yansımıyor. Çünkü vergi mevzuatı gereği indirimlerin bir kısmı “ÖTV iadesi” kalemiyle kesiliyor.

MOTORİNDE RAKAM BÜYÜK, KESİNTİ DE VAR

Motorinde beklenen toplam indirim 17,17 TL seviyesinde hesaplanıyor. Ancak bunun 4,295 TL’lik bölümü ÖTV iadesi olarak düşecek. Yani sürücünün tabelada göreceği net indirim 12,88 TL olacak.

Bu rakamlar, bir depo doldururken ya da günlük işte kullanılan araçta haftalık masrafı hesaplarken farkı hissettirebilir; yine de herkesin beklediği “tam indirim” değil, çünkü vergi kesintisi devreye giriyor.

BENZİNDE TOPLAM İNDİRİM VAR, NETİ DAHA SINIRLI

Benzin tarafında da benzer bir tablo var. Piyasada benzinde toplam 4,19 TL’lik indirim beklentisi öne çıkarken, bunun 3,140 TL’si ÖTV iadesi kapsamında kesilecek. Kalan 1,075 TL ise pompaya indirim olarak yansıyacak.

Bir vatandaşın dediği gibi, “Rakam büyük diyorlar ama tabelada az görünce insan ister istemez duruyor…”.

MEVCUT (İNDİRİMSİZ) FİYATLAR: BÜYÜKŞEHİRLERDE TABLO

İndirimler yürürlüğe girmeden önce, bu gece yarısına kadar geçerli olan litre fiyatları büyükşehirlerde şöyle:

İstanbul (Avrupa): Benzin 63,25 TL

Motorin 85,29 TL LPG 34,99 TL

İstanbul (Anadolu): Benzin 63,10 TL

Motorin 85,14 TL LPG 34,39 TL

Ankara: Benzin 64,22 TL

Motorin 86,42 TL LPG 34,87 TL

İzmir: Benzin 64,50 TL

Motorin 86,70 TL LPG 34,79 TL

Adana: Benzin 65,05 TL

Motorin 87,26 TL LPG 35,31 TL

İNDİRİM NE ZAMAN GEÇERLİ OLACAK? Paylaşılan bilgilere göre indirimli fiyatlar 00.00 itibarıyla yürürlüğe girecek. İstasyonların pompa fiyatları şehir, ilçe ve dağıtım şirketine göre değişebildiği için Alanya ve Antalya genelinde tabelaların nasıl şekilleneceği de gece yarısından sonra netleşecek.

Kısacası; indirim var, hem de yüksek. Ama bir kısmı ÖTV iadesine gidince, sürücünün göreceği rakam…