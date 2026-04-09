Antalya nöbetçi eczane listesi (9 Nisan 2026)

Muratpaşa, Kepez ve Konyaaltı ilçelerinde aşağıdaki eczanelerden oluşuyor. İsim, adres ve telefon numaralarını ilçe ilçe tek sayfada topladık; eczaneye gitmeden önce telefonla arayıp açık olduklarını teyit edin.

Alanya’da yaşayan ama Antalya merkeze iş, hastane randevusu ya da yolculuk nedeniyle gidenler için “Antalya merkez nöbetçi eczane” araması bugün yine öne çıkıyor. Özellikle akşam saatlerinde acil ilaç ihtiyacında en yakın nöbetçi eczaneyi hızlı bulmak kritik.

İnsan bazen adresi navigasyona yazıp çıkıyor, sonra bir bakıyor.

Bu liste, Antalya Eczacı Odası’nın yayımladığı güncel nöbetçi eczane bilgilerine dayanıyor. Adreslerde geçen hastane ve cadde tarifleri, eczaneyi daha hızlı bulmanız için aynen korunmuştur.

ANTALYA NÖBETÇİ ECZANE BUGÜN HANGİ İLÇELERDE VAR

Bugün Antalya merkez ilçeleri Muratpaşa, Kepez ve Konyaaltı’nda nöbetçi eczaneler bulunuyor. Aşağıda her ilçe için nöbetçi eczanelerin mahalle/semt bilgisiyle birlikte adres ve telefonlarını görebilirsiniz.

Alanya’dan Antalya merkeze gidenler genelde iki güzergâhı kullanıyor: şehir merkezi-hastaneler hattı ve sahil bandı-Lara/Konyaaltı hattı. Bu yüzden listede özellikle “hastane acil karşısı/yanı” gibi tarifler, zaman kazandırıyor.

MURATPAŞA NÖBETÇİ ECZANE LİSTESİ (İSİM-ADRES-TELEFON)

Muratpaşa’da bugün nöbetçi eczane arayanlar için listede 7 eczane yer alıyor. Mahalle bilgileriyle birlikte sıralı şekilde aşağıdadır.

Nokta Eczanesi (Yıldız Mahallesi) - Adres: Yıldız Mah. K.Karabekir Cad. Yılmaz Apt No:56/B - Telefon: 0(242) 237-72-13 Egemen Eczanesi (Güvenlik Mahallesi) - Adres: Güvenlik Mah. Güllük Caddesi No:141/D (Atatürk Devlet Hastanesi Acil Giriş Çapraz Karşısı) - Telefon: 0(242) 335-07-96 Defnem Eczanesi (Gebizli Mahallesi) - Adres: Gebizli Mah.

1115 Sok. No:12A/A (Muratpaşa ASV Yaşam Hastanesi Acil Karşısı) - Telefon: 0(554) 936-18-92 Yunus Emre Eczanesi (Çaybaşı Mahallesi) - Adres: Çaybaşı Mah. 1352/1 Sok. No:6/A (Meydan Anadolu Hastanesi Acil Kapısı Yani) - Telefon: 0(242) 321-22-02 Lavanta Eczanesi (Yeşilbahçe Mahallesi) - Adres: Yeşilbahçe Mah. Çınarlı Cad. No:17/A (Fizikalya Tıp Merkezi Yani) - Telefon: 0(242) 329-03-29 Sarıkum Eczanesi (Fener Mahallesi) - Adres: Fener Mah.

1968 Sok. Leşenoğlu Apt. No:5/A (Terracity Arkası, Ticaret Borsası Semt Polikliniği Karşısı) - Telefon: 0(242) 323-84-46 Alina Eczanesi (Güzeloba Mahallesi) - Adres: Güzeloba Mah. Lara Cad. Ece Apt. No:455/A (Lara Halk Plajlarına Gidiş Yolunda, Club Hotel Sera Karşısı) - Telefon: 0(242) 349-23-77

KEPEZ NÖBETÇİ ECZANE LİSTESİ (İSİM-ADRES-TELEFON)

Kepez’de bugün nöbetçi eczane araması yapanlar için 5 eczane nöbetçi görünüyor. Kepez Devlet Hastanesi çevresi ve ana caddeler üzerinde yoğunlaşan noktalar, özellikle gece saatlerinde kolay erişim sağlıyor.

Kayra Eczanesi (Zafer Mahallesi) - Adres: Zafer Mah. Yıldırım Beyazıt Cad. No:8/1 (Memorial Hastanesi Yani) - Telefon: 0(242) 335-50-40 Sibel (Vereseli) Eczanesi (Güneş Mahallesi) - Adres: Güneş Mah. Necip Fazıl Kısakürek Cad. No:95/A - Telefon: 0(242) 339-54-84 Yeni Fatih Eczanesi (Fatih Mahallesi) - Adres: Fatih Mah.

3403 Sok. (Aile Sağlığı Merkezi Karşısı) - Telefon: 0(242) 331-26-99 Dünya Eczanesi (Sütçüler Mahallesi) - Adres: Sütçüler Mah. Güneş Cad. No:121/D (Kepez Devlet Hastanesi Çaprazı) - Telefon: 0(242) 339-33-99 Nazlı Eczanesi (Kültür Mahallesi) - Adres: Kültür Mah.

3806 Sok. No:22/A-B (Akdeniz Üniversitesi Kuzeyi) - Telefon: 0(242) 227-11-22

KONYAALTI NÖBETÇİ ECZANE LİSTESİ (İSİM-ADRES-TELEFON)

Konyaaltı’nda bugün nöbetçi eczane listesinde 2 eczane yer alıyor. Sahil hattı ve yerleşim bölgelerine yakın konumları nedeniyle, özellikle Konyaaltı’nda oturanlar ve gece geç saatte acil ihtiyaç yaşayanlar bu iki noktayı arıyor.

Deniz Park Eczanesi (Liman Mahallesi) - Adres: Liman Mah. 46. Sok. No:7F/A (Okyanus Koleji Arkası) - Telefon: 0(242) 259-59-59 Eda Eczanesi (Öğretmenevleri Mahallesi) - Adres: Öğretmenevleri Mah. Anadolu Cad., Cemali Şenkal Sitesi A Blok - Telefon: 0(538) 799-82-62

ANTALYA MERKEZ NÖBETÇİ ECZANEYE GİTMEDEN ÖNCE NEDEN ARAMAK GEREKİR

Bugün nöbetçi görünen eczanelerde yoğunluk, adres değişikliği ya da teknik nedenlerle kısa süreli kapı kapatma gibi durumlar yaşanabiliyor. Bu yüzden “Antalya nöbetçi eczane telefon numarası” araması, özellikle gece saatlerinde en çok iş gören bilgi oluyor.

Telefonla aradığınızda iki şeyi netleştirmeniz yeterli: Eczanenin gerçekten nöbette olup olmadığı ve tarifte yazan konuma göre girişin nereden olduğu. Bazı eczaneler hastane acil girişine yakın tarif edilse de, bina önü/arka sokak gibi küçük farklar zaman kaybettirebiliyor.

ALANYA’DAN ANTALYA MERKEZE GİDENLER İÇİN PRATİK BULMA İPUÇLARI

Alanya’dan Antalya merkeze gidenler çoğu zaman “Muratpaşa nöbetçi eczane Lara” ya da “Kepez Devlet Hastanesi çaprazı nöbetçi eczane” gibi daha dar aramalar yapıyor. Bu haberdeki mahalle ve tarif bilgileri, aramayı daraltıp en yakın noktayı seçmenizi kolaylaştırır.

Bir de şu var: Antalya’da ilçeler büyük; Konyaaltı ile Muratpaşa arası bile saatine göre uzayabiliyor, o yüzden bulunduğunuz konuma en yakın ilçeden başlamak daha mantıklı.

KAYNAK VE GÜNCELLEME NOTU

Nöbetçi eczane listesi Antalya Eczacı Odası’nın yayımladığı 9 Nisan 2026 tarihli bilgilere dayanıyor. Gün içinde olağanüstü bir değişiklik olursa, en doğru teyit her zaman eczaneyi arayarak alınır.