Ortadoğu’da tansiyonu zirveye taşıyan sıcak gelişme, İsrail ordusundan gelen resmi açıklamayla netleşti. Hizbullah’ın en üst düzey ismi olan Naim Kasım’ın etkisiz hale getirilmesi, bölgedeki dengeleri kökten değiştirecek bir kırılma noktası olarak değerlendiriliyor.

OPERASYONUN AYRINTILARI NETLEŞİYOR

İsrail askeri kaynakları tarafından paylaşılan bilgilere göre, bir süredir hedef listesinde olan Naim Kasım’a yönelik gerçekleştirilen operasyon başarıyla tamamlandı. Nasrallah’ın ölümünden sonra örgütün liderliğini üstlenen Kasım’ın saf dışı bırakılması, Hizbullah’ın komuta kademesine vurulan en ağır darbelerden biri olarak kayıtlara geçti.

BÖLGESEL DENGELER VE ALANYA'YA YANSIMALARI

Uluslararası kamuoyunda geniş yankı uyandıran bu suikast, Alanya gibi turizm merkezlerinde de yakından takip ediliyor. Özellikle Akdeniz çanağındaki güvenlik koridorunu doğrudan etkileme potansiyeli taşıyan bu gelişme, bölgedeki jeopolitik risklerin yeniden analiz edilmesine neden oldu. Güvenlik uzmanları, bu kritik kaybın ardından Hizbullah’ın vereceği yanıtın ve bölgedeki çatışma zemininin nasıl şekilleneceğini mercek altına aldı.

YENİ BİR KAOS DALGASI MI GELİYOR?

Lider kadrosunu birer birer kaybeden Hizbullah’ın, Naim Kasım sonrası nasıl bir strateji izleyeceği merak konusu. İsrail’in bu hamlesiyle birlikte bölgede çatışmaların şiddetlenmesi beklenirken, uluslararası aktörlerin yeni bir kaos dalgasını önlemek adına atacağı adımlar büyük bir dikkatle izleniyor.