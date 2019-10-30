banner449

banner552

banner481

banner472

banner479

Engelliler kahvaltıda buluştu

Manavgat'ta yaşayan engelli vatandaşlar, Manavgat Ortopedik Yürüme Engelliler Derneği'nin (MOYED) düzenlediği kahvaltıda bir araya geldi.

Manavgat 30.10.2019, 15:56
Engelliler kahvaltıda buluştu
banner404

MANAVGAT Atatürk Kültür Merkezi yanında bulunan MOYED Kafe'de düzenlenen kahvaltıya Kaymakam Mustafa Yiğit, Belediye Başkanı Şükrü Sözen, CHP İlçe Başkanı Aliye Coşar, MHP İlçe Başkanı Numan Enhoş, Manavgat Sosyal Hizmet Merkez Müdürü İsmail Kılıç, Manavgat Müftüsü Mustafa Atilla, Manavgat Kaymakamlığı Engelliler Koordinatörü Guddusi Aydın, engelli vatandaşlar ve aileleri katıldı.Kahvaltıda engelliler ve aileleriyle yakından ilgilenerek sorunlarını dinleyen Kaymakam Mustafa Yiğit ve Belediye Başkanı Şükrü Sözen, ilçede engelli vatandaşların yaşam kalitelerini arttırmak amacıyla ellerinden gelen bütün çabayı gösterdiklerini belirtti. Kahvaltıdan sonra otistik çocukların gelinlik ve damatlık giyerek yaptıkları gösteri büyük ilgi çekti. Kahvaltının ardından açıklama yapan MOYED Başkanı Serkan Erenoğlu, dernek olarak çeşitli projeleri olduğunu kaydederek, "Bunların bazılarını hayata geçirdik. En önemlisi de bizim engellilerin dışarıda, kafelerde rahat hareket etmeleri çok sıkıntıydı. Birçok yere giriş çıkışlarımız hem işvereni hem oradaki müşterileri rahatsız ediyordu. Biz de kendimize ait bir yer olması için Belediye Başkanımız Şükrü Sözen'le görüştük. Başkanımız, Manavgat Belediyesi'ne ait olan eski adı Engelsiz Kafe şu anki adı MOYED Kafe olan işletmemizi derneğimize devretti. Down sendromlu, otizmli özel çocuklarımız var. Bu çocuklarımızı burada hem sosyalleştirmek hem topluma ve hayata kazandırmak amacıyla, dönüşümlü olarak garsonlukla görevlendireceğiz. Burası bir aile yeri gibi olsun istiyoruz. Tüm Manavgat halkına ve tüm engellilere açıktır. Engellilere özel indirimli fiyat listemiz var. Her türlü hizmetten indirimli şekilde faydalanabilirler. Projelerimizden birisi de buydu, engellilerin rahat hareket edebilme, rahat girip çıkabilmeleri, aile ortamı sıcaklığında bir yer oluşturmaktı. Bunu da gerçekleştirmiş olduk" dedi.

#engelliler #kahvaltı #Manavgat
Yorumlar (0)
24°
az bulutlu
Günün Anketi Tümü
Alanya'da engelli bireylerin konforu için gereken özen gösteriliyor mu?
Alanya'da engelli bireylerin konforu için gereken özen gösteriliyor mu?
banner384
Namaz Vakti 30 Ekim 2019
İmsak 05:52
Güneş 07:13
Öğle 12:46
İkindi 15:43
Akşam 18:09
Yatsı 19:25
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 9 18
2. Fenerbahçe 9 17
3. Malatyaspor 9 16
4. Trabzonspor 9 16
5. Sivasspor 9 15
6. Başakşehir 9 15
7. Galatasaray 9 13
8. Beşiktaş 9 12
9. Konyaspor 9 12
10. Gaziantep FK 9 12
11. Kasımpaşa 9 11
12. Denizlispor 9 11
13. Çaykur Rizespor 9 11
14. Antalyaspor 9 11
15. Göztepe 9 9
16. Ankaragücü 9 9
17. Gençlerbirliği 9 6
18. Kayserispor 9 4
Takımlar O P
1. Ümraniye 9 17
2. Hatayspor 9 17
3. Fatih Karagümrük 9 16
4. Balıkesirspor 9 16
5. Akhisar Bld.Spor 9 16
6. Altay 9 15
7. Bursaspor 9 15
8. Erzurum BB 9 14
9. Keçiörengücü 9 14
10. Adana Demirspor 9 11
11. İstanbulspor 9 11
12. Menemen Belediyespor 9 11
13. Osmanlıspor 9 10
14. Boluspor 9 8
15. Giresunspor 9 8
16. Adanaspor 9 7
17. Altınordu 9 5
18. Eskişehirspor 9 -5
Takımlar O P
1. Liverpool 10 28
2. Man City 10 22
3. Leicester City 10 20
4. Chelsea 10 20
5. Arsenal 10 16
6. Crystal Palace 10 15
7. M. United 10 13
8. Sheffield United 10 13
9. Bournemouth 10 13
10. West Ham 10 13
11. Tottenham 10 12
12. Wolverhampton 10 12
13. Burnley 10 12
14. Brighton 10 12
15. Aston Villa 10 11
16. Everton 10 10
17. Newcastle 10 9
18. Southampton 10 8
19. Norwich City 10 7
20. Watford 10 5
Takımlar O P
1. Barcelona 10 22
2. Granada 10 20
3. Atletico Madrid 11 20
4. Real Sociedad 10 19
5. Sevilla 10 19
6. Real Madrid 9 18
7. Villarreal 10 17
8. Osasuna 10 14
9. Real Valladolid 11 14
10. Athletic Bilbao 10 13
11. Getafe 10 13
12. Valencia 10 13
13. Deportivo Alaves 11 12
14. Levante 10 11
15. Mallorca 10 10
16. Eibar 10 9
17. Celta de Vigo 10 9
18. Real Betis 10 9
19. Espanyol 10 8
20. Leganés 10 5
banner440
banner545