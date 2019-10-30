Engelliler kahvaltıda buluştu

MANAVGAT Atatürk Kültür Merkezi yanında bulunan MOYED Kafe'de düzenlenen kahvaltıya Kaymakam Mustafa Yiğit, Belediye Başkanı Şükrü Sözen, CHP İlçe Başkanı Aliye Coşar, MHP İlçe Başkanı Numan Enhoş, Manavgat Sosyal Hizmet Merkez Müdürü İsmail Kılıç, Manavgat Müftüsü Mustafa Atilla, Manavgat Kaymakamlığı Engelliler Koordinatörü Guddusi Aydın, engelli vatandaşlar ve aileleri katıldı.Kahvaltıda engelliler ve aileleriyle yakından ilgilenerek sorunlarını dinleyen Kaymakam Mustafa Yiğit ve Belediye Başkanı Şükrü Sözen, ilçede engelli vatandaşların yaşam kalitelerini arttırmak amacıyla ellerinden gelen bütün çabayı gösterdiklerini belirtti. Kahvaltıdan sonra otistik çocukların gelinlik ve damatlık giyerek yaptıkları gösteri büyük ilgi çekti. Kahvaltının ardından açıklama yapan MOYED Başkanı Serkan Erenoğlu, dernek olarak çeşitli projeleri olduğunu kaydederek, "Bunların bazılarını hayata geçirdik. En önemlisi de bizim engellilerin dışarıda, kafelerde rahat hareket etmeleri çok sıkıntıydı. Birçok yere giriş çıkışlarımız hem işvereni hem oradaki müşterileri rahatsız ediyordu. Biz de kendimize ait bir yer olması için Belediye Başkanımız Şükrü Sözen'le görüştük. Başkanımız, Manavgat Belediyesi'ne ait olan eski adı Engelsiz Kafe şu anki adı MOYED Kafe olan işletmemizi derneğimize devretti. Down sendromlu, otizmli özel çocuklarımız var. Bu çocuklarımızı burada hem sosyalleştirmek hem topluma ve hayata kazandırmak amacıyla, dönüşümlü olarak garsonlukla görevlendireceğiz. Burası bir aile yeri gibi olsun istiyoruz. Tüm Manavgat halkına ve tüm engellilere açıktır. Engellilere özel indirimli fiyat listemiz var. Her türlü hizmetten indirimli şekilde faydalanabilirler. Projelerimizden birisi de buydu, engellilerin rahat hareket edebilme, rahat girip çıkabilmeleri, aile ortamı sıcaklığında bir yer oluşturmaktı. Bunu da gerçekleştirmiş olduk" dedi.