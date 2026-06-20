Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü, 20 Haziran 2026

Cumartesi günü Antalya'nın iç kesimleri ve 8 ilçesi için kuvvetli sağanak yağış uyarısında bulundu. Saat 13.00'te başlayan ve 21.00'e kadar devam etmesi beklenen yağışların, ani sel ve su baskınlarına yol açabileceği bildirildi.

Yapılan resmi uyarılara göre, şiddetli hava olayları özellikle Elmalı, Korkuteli, Döşemealtı, Serik, Manavgat, Gündoğmuş, Akseki ve İbradı ilçelerinde etkisini gösterecek. Antalya Valiliği tarafından yapılan açıklamada, bölge halkının yıldırım düşmesi, yerel dolu yağışı ve yağış anında ortaya çıkabilecek kuvvetli rüzgarlara karşı tedbirli olması istendi.

RİSKLİ SAATLERDE NELERE DİKKAT EDİLMELİ?

Kısa süreli ve ani bastıran gök gürültülü sağanak yağışlar, özellikle dere yatakları ve eğimli arazilerde hızlı su birikmelerine neden olabiliyor. Uzmanlar, belirtilen saat aralığında zorunlu olmadıkça trafiğe çıkılmamasını, çatı uçması veya ağaç devrilmesi gibi risklere karşı açık alanlarda bulunmaktan kaçınılmasını tavsiye ediyor. Ayrıca tarımsal faaliyetlerin yoğun olduğu Manavgat ve Serik gibi bölgelerde, üreticilerin olası dolu zararına karşı önlem alması önem taşıyor.

Alanya'ya komşu olan Manavgat ve Gündoğmuş ilçelerindeki bu meteorolojik hareketliliğin, bölgedeki ulaşım ağını ve günlük yaşamı dolaylı olarak etkilemesi muhtemel görünüyor. Yetkililerin uyarı süreci akşam saat 21.00 itibarıyla sona erecek olup, vatandaşların güncel duyuruları yakından takip etmesi gerektiği aktarıldı.