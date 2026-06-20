Dominik Cumhuriyeti'nin turistik Bayahibe beldesinde deniz kenarındaki bir otelde çıkan yangın büyük çaplı tahliyeye neden oldu. Hızla yayılan alevler sonucunda 46 yaşındaki İtalyan bir kadın turist yaşamını yitirdi, tesiste konaklayan yaklaşık bin 700 kişi güvenli alanlara çıkarıldı.

Acil Durum Operasyon Merkezi tarafından yapılan açıklamaya göre, yangının büyümesinde otelin mimari yapısı doğrudan etkili oldu. Yetkililer, palmiye ağacından yapılmış olan çatı malzemesinin yanıcı özelliği ve bölgedeki şiddetli rüzgarın alevlerin kısa sürede tüm tesisi sarmasına yol açtığını bildirdi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınan yangının kesin çıkış nedeni araştırılırken, tahliye edilen turistlerin çevredeki diğer otellere yerleştirildiği aktarıldı.

TROPİKAL MİMARİDE YANGIN RİSKİ NEDİR?

Karayipler ve benzeri tropikal destinasyonlarda estetik amacıyla sıkça tercih edilen palmiye yapraklı çatı tasarımları, kuru havalarda ve rüzgarlı günlerde ciddi bir yangın hızlandırıcısı işlevi görebiliyor. Bu tür doğal ve kurutulmuş geleneksel malzemeler, alevlerin dakikalar içinde geniş alanlara yayılmasına zemin hazırlayarak acil durumlardaki tahliye sürelerini kritik ölçüde kısaltıyor.

KARAYİPLERİN TURİZM MERKEZİ

Berrak suları ve beyaz kumlu plajlarıyla öne çıkan Dominik Cumhuriyeti, bölgenin en yoğun turist çeken ülkelerinin başında geliyor. Resmi istatistiklere göre ülke, bu yılın ilk 5 aylık döneminde yaklaşık 5.6 milyon ziyaretçi ağırlayarak Karayipler turizmindeki konumunu korudu.