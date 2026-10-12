Hindistan'da Delhi'den Chennai'ye gitmek üzere havalanan IndiGo Havayolları'na ait uçakta uçuş esnasında yangın tehlikesi atlatıldı. Yolculardan birine ait olduğu belirtilen elektronik cihazın aniden duman çıkararak alev alması üzerine uçağın rotası değiştirildi.

Havayolu şirketinden yapılan açıklamaya göre, 6E6115 sefer sayılı Airbus A321neo tipi uçaktaki kabin ekibi alevlere yangın söndürücülerle kısa sürede müdahale etti. Yangının uçağın iç kaplamalarına sıçraması engellenirken, pilotlar güvenlik prosedürleri kapsamında Haydarabad'daki Rajiv Gandhi Uluslararası Havalimanı'na acil iniş gerçekleştirdi.

YOLCULAR İÇİN YEDEK UÇAK TAHSİS EDİLDİ

Haydarabad'a güvenli şekilde inen uçaktaki yolcuların tahliyesinin ardından, seyahatin Chennai'ye tamamlanması için yeni bir uçak ayarlandığı bildirildi. Olayla ilgili başlatılan teknik incelemede, yangına taşınabilir şarj cihazlarındaki (powerbank) lityum iyon bataryanın sebep olduğu ihtimali üzerinde duruluyor.

LİTYUM BATARYALAR UÇAKTA NEDEN RİSKLİ?

Uluslararası havacılık kuralları gereği, lityum iyon batarya içeren taşınabilir şarj cihazlarının uçak altı kargo bölümüne verilmesi yasaklanıyor. Bu cihazların yolcuların yanında, kabin içinde taşınması zorunlu tutuluyor. Bu kural sayesinde, bataryalarda yaşanabilecek olası bir aşırı ısınma veya alev alma durumunda kabin ekibi anında müdahale ederek uçağın güvenliğini sağlayabiliyor.