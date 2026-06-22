​Antik çağlardan bu yana pek çok medeniyete ev sahipliği yapan, Akdeniz’in incisi Alanya, köklü tarihi geçmişi ve turizm potansiyeliyle yeniden masaya yatırılıyor. Tarih boyunca Karakesium, Korakesion, Kalonoros ve Alaiye gibi isimlerle anılan, 1935 yılında ise Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ziyaretiyle bugünkü adını alan Alanya’nın geleceği için radikal öneriler sunuldu. Yüksek Mimar Mustafa Temiz, kentin en önemli simgesi olan Alanya Kalesi’nin ve turizm stratejilerinin mevcut durumunu eleştirerek çarpıcı bir çıkışta bulundu.

​ANITLAR KURULU'NUN KORUMA ANLAYIŞINA ELEŞTİRİ

​Alanya Kalesi’nin Helenistik, Roma, Bizans, Selçuklu ve Osmanlı dönemlerine ait izleri barındıran eşsiz bir kültür mirası olduğunu hatırlatan Mustafa Temiz, günümüzde kalenin adeta kendi kaderine terk edildiğini aktardı. Dünyada Rodos gibi pek çok tarihi mekânın yaşatılarak, insan sirkülasyonu ve ticaretle korunduğuna dikkat çeken Temiz, Anıtlar Kurulu’nun mevcut sit ve koruma kararlarının esnetilmesi gerektiğini ifade etti. Tarihi yapıların insan yaşamından soyutlanarak korunamayacağını dile getiren ünlü mimar, "Dokunmadan ve içinde yaşamadan koruma mümkün değildir" diyerek mevcut politikalara yeni bir vizyon getirilmesi gerektiğinin altını çizdi.

​ALANYA KALESİ İÇİN EZBER BOZAN PROJELER

​Kalenin alt yapısının mağaralardan oluştuğunu belirten Temiz, Damlataş Mağarası’ndan girip Tersane bölgesinden çıkacak, içinde gondolların yüzebileceği, dükkanların ve eğlence mekanlarının yer alacağı bir tünel projesi önerdi. Bu tünelden kale tepesine asansörle ulaşım sağlanabileceğini ifade eden Temiz, bu sayede kentin cazibe merkezine dönüşeceğini kaydetti. Kalenin çevresinin tamamen yaya yoluna dönüştürülerek insanların keyifle yürüyebileceği alanlar yaratılması gerektiğini savunan deneyimli mimar, kale içindeki boş alanların amfitiyatro, butik pansiyon, kafe ve zanaat dükkanları ile canlandırılması gerektiğini belirtti.

​TELEFERİK VE TURİZM STRATEJİSİNE TEPKİ

​Geçmiş yıllarda hayata geçirilen teleferik projesinin kentin nostaljik dokusuna ve turizm mantığına zarar verdiğini öne süren Mustafa Temiz, teleferiğin kale ile yaşam tarzını bütünleştirmek yerine hızlı ve yüzeysel bir gezi biçimine hizmet ettiğini savundu. Turizmin özünde seyyahların eğlencesi, ev sahiplerinin ise ticareti olduğunu vurgulayan Temiz, kalenin her köşesinin estetik ve ticari bir değer olarak turizme kazandırılması gerektiğini ifade etti. Kent yöneticilerinin kısa vadeli hedefler yerine, şehirlerin geleceğini kurtaracak uzun vadeli projelere odaklanması gerektiğini belirten ünlü mimar, yerel dinamiklerin Ankara’ya yakınmak yerine kendi öz değerlerine sahip çıkması gerektiğini bildirdi.

​ACİL TOPLANTI VE BİRLİK ÇAĞRISI

​Alanya’nın küllerinden yeniden doğması ve turizmde hak ettiği ekonomik güce kavuşması için tek eksiğin vizyoner projeler olduğunu işaret eden Mustafa Temiz, kentin tüm paydaşlarına kritik bir çağrıda bulundu. Yerel mülki amirliği, yerel yönetimi, tüm oda başkanlarını ve esnafı Alanya’nın Kurtuluş Planı’nı hazırlamak üzere acil toplantıya davet eden Temiz, kente sahip çıkmanın ve geleceği inşa etmenin ancak ortak bir akılla mümkün olabileceğini sözlerine ekledi.