​MODERN KENT GÖRÜNTÜSÜNDEN UZAK TABLO

​Alanya’nın adeta lokomotifi konumunda olan Mahmutlar, son dönemde altyapı sorunlarıyla boğuşuyor. Antalya Büyükşehir Belediyesi Su ve Atıksu İdaresi Genel Müdürlüğü (ASAT) tarafından yürütülen içme suyu hattı çalışmaları sonrasında, kazılan yolların eski haline getirilmemesi tepkilerin odağında. Bayram öncesi caddelerin toz ve çamur içinde kalması, mahalledeki yaşam kalitesini ciddi oranda düşürürken hem sürücüler hem de yayalar için güvenlik riski oluşturuyor.

​GAZETECİ MESUT İLHAN’DAN SERT ELEŞTİRİ

​Mahalledeki bakımsızlığa dikkat çeken gazeteci Mesut İlhan, Mahmutlar’ın belediye statüsünde olduğu dönemler ile mevcut durumu kıyaslayarak yetkililere yüklendi. İlhan, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Belediyemiz kapanmadan önce her bayram öncesi beldemiz gelin gibi süslenir, caddeler ve sokaklar pırıl pırıl olurdu. Şimdi ise bayramı çukurlar ve 'yamalı bohça' haline gelmiş yollarla karşılıyoruz. Bu görüntüler Mahmutlar’a yakışmıyor."

​YETKİLİLERE ‘SAHAYA İNİN’ ÇAĞRISI

​Hizmet eksikliğinin kronik bir hal aldığını vurgulayan İlhan, sorumluların koltuklarından kalkıp vatandaşın sorunlarını yerinde görmesi gerektiğini belirtti. Mahmutlar’ın hızla büyümesine rağmen altyapının bu hıza yetişemediğini ifade eden İlhan, "Lütfen artık birileri bu sorumluluğu üstlensin. Beyler, o koltuklarda boş yere oturmayın; sahaya inin ve vatandaşı dinleyin. Mahmutlar artık gerçek bir hizmet bekliyor," dedi.

​ESNAF VE VATANDAŞ ÇÖZÜM BEKLİYOR

​Özellikle ana arterlerdeki derin çukurlar araçlarda maddi hasara yol açarken, rüzgârlı havalarda kalkan toz bölgedeki esnafın ticaretini de olumsuz etkiliyor. Mahmutlar halkı, yaklaşan bayramı "çukur" manzaralarıyla değil, modern bir kente yakışır, güvenli ve temiz yollarla karşılamak için yetkililerin acil müdahalesini talep ediyor.