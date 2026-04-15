​ESNAF İSYAN BAYRAĞINI AÇTI: MÜŞTERİ GÜRÜLTÜDEN KAÇIYOR

​Mahmutlar’ın ticari merkezi olan Menderes Caddesi, çevre yolu bağlantısının ardından adeta bir "kamyon garajına" dönüştü. Bölgede uzun yıllardır restoran işletmeciliği yapan Nurettin Göbüt, yaşanan süreci büyük bir strateji hatası olarak nitelendirerek isyan etti. Göbüt, özellikle beton mikserleri ve ağır tonajlı araçların yarattığı ses kirliliğinin işletmeleri iflasın eşiğine getirdiğini belirtti. "Müşterilerim havalı korna sesini, o bitmek bilmeyen gürültüyü duyar duymaz masadan kalkıp gidiyor. Sadece ben değil, tüm bölge esnafı aynı dertten muzdarip. Akşam saatlerinde trafik dakikalarca kilitleniyor, sinirler geriliyor."

​‘UYARMIŞTIK, SESİMİZİ DUYURANADIK’

​Mahmutlar’ın 70 binlik nüfusuyla birçok ilçeden daha büyük olduğunu hatırlatan Göbüt, çevre yolunun şehir merkezine bağlanmasının planlama hatası olduğunu vurguladı. Yolun açılış sürecinde yetkilileri defalarca uyardıklarını ancak çözüm üretilmediğini ifade eden Göbüt, "Çevre yolu, adı üstünde şehrin çevresinden geçer. Bizde ise tam kalbinden geçiyor. Bu yükü ne cadde kaldırıyor ne de biz esnaflar," dedi.

​ACİL ÇÖZÜM ÇAĞRISI: DOĞU BAĞLANTISI BİR AN EVVEL AÇILMALI

​Bölge halkı ve esnafın ortak talebi, çevre yolunun doğu bağlantısının ivedilikle tamamlanarak trafiğin şehir dışına aktarılması. Mevcut durumun hem güvenliği tehlikeye attığını hem de Mahmutlar'ın huzurunu bozduğunu belirten vatandaşlar, yetkililerin bu "trafik çilesine" son verecek adımları atmasını bekliyor.