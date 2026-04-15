​İlçe Başkanı Hilmi Er başkanlığında faaliyetlerini sürdüren İYİ Parti Alanya teşkilatı, vatandaşların ilgisiyle ivme kazanıyor. Son dönemdeki anketlerde görülen yükseliş trendini Alanya yerelinde de sürdüren parti yönetimi, yeni üyelerle bir araya gelerek teşkilat motivasyonunu artırdı.

​Parti binasına gelerek üyelik kayıtlarını yaptıran Ali İhsan Canseven ve Cezmi Koyuncu, İYİ Parti saflarına katıldı. Yeni üyelerin rozetlerini takdim eden Başkan Hilmi Er, partiye gösterilen teveccühün kendilerini mutlu ettiğini belirtti.

​"HEMŞERİLERİMİZİ PARTİMİZE SAHİP ÇIKMAYA DAVET EDİYORUM"

​Üye katılım töreninde konuşan İlçe Başkanı Hilmi Er, İYİ Parti’nin bir merkez üssü haline geldiğini vurgulayarak şunları söyledi: "İYİ Parti Alanya İlçe Teşkilatı olarak, üyelik çalışmaları kapsamında faaliyetlerimize aralıksız devam ediyoruz. Alanyalı hemşerilerimizi, Türk milletinin son kalesi olan İYİ Partimize sahip çıkmaya davet ediyorum."

​İYİ Parti’nin Alanya’da üye kayıt hamlesini önümüzdeki günlerde de farklı isimlerle sürdürmesi bekleniyor.