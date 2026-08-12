Mahmud Abbas’ın Yakasındaki Anahtarın Anlamı: Filistinlilerin Geri Dönüş Sembolü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın daveti üzerine Ankara’ya gelen Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas’ın ortak basın toplantısında yakasında taşıdığı anahtar rozeti, Filistin halkının 1948’den bu yana yaşadığı sürgün ve geri dönüş talebinin sembolik anlatımlarından biri olarak öne çıktı. Anahtar, evlerini terk etmek zorunda kalan Filistinli ailelerin kaybettikleri yurtlarına dönme umudunu temsil ediyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Mahmud Abbas, Ankara’daki görüşmelerinin ardından ortak basın toplantısına katıldı. Filistin’deki gelişmeler, Gazze’deki durum ve bölgesel meselelerin ele alındığı temasların ardından Abbas’ın ceketindeki iki sembol de gündeme geldi.

Filistin bayrağının yanında yer alan anahtar rozeti, Filistinlilerin tarihsel hafızasında özel bir anlam taşıyor.

ANAHTAR NEYİ SİMGELİYOR?

Anahtar sembolünün geçmişi, Filistinlilerin "Nekbe" yani "Büyük Felaket" olarak adlandırdığı 1948 sürecine uzanıyor.

1948'de yüz binlerce Filistinli yerinden edildi. Birleşmiş Milletler de Nekbe'yi, yüz binlerce Filistinlinin 1948'de yerinden edilmesi ve mülksüzleştirilmesiyle bağlantılı tarihsel süreç olarak tanımlıyor.

Evlerini terk eden birçok Filistinli aile, bir gün geri dönecekleri düşüncesiyle evlerinin anahtarlarını yanlarında götürdü. Aradan geçen yıllarda bu anahtarlar aileler içinde sonraki kuşaklara aktarıldı.

Böylece eski evlerin anahtarları yalnızca kapıları açan bir eşya olmaktan çıktı; kaybedilen evleri, toprakları, aile hafızasını ve geri dönüş talebini temsil eden güçlü bir sembole dönüştü.

FİLİSTİN HAFIZASINDA NESİLDEN NESİLE AKTARILIYOR

Anahtar figürü bugün Filistinlilerin anma etkinliklerinde, sanat çalışmalarında ve gösterilerinde kullanılan simgeler arasında yer alıyor.

Birleşmiş Milletler'in 2026'da Nekbe'nin 78'inci yıl dönümü dolayısıyla düzenlediği etkinliklerde de 1948'den kalan anahtarların ve hikâyelerin nesilden nesile aktarılan Filistin hafızasının parçaları olduğu vurgulandı.

Filistin tarafı ise geri dönüş hakkını siyasi ve hukuki taleplerinin temel başlıklarından biri olarak sürdürüyor. Mahmud Abbas da geçmiş açıklamalarında geri dönüş, kendi kaderini tayin ve bağımsız devlet taleplerini Filistin halkının vazgeçilmez hakları arasında sıraladı.

ABBAS’IN YAKASINDA FİLİSTİN BAYRAĞI DA VARDI

Mahmud Abbas, Ankara’daki ortak basın toplantısına anahtar rozetinin yanı sıra Filistin bayrağıyla katıldı.

Abbas’ın yakasındaki anahtar, 1948'de evlerinden ayrılan Filistinlilerin hafızasını ve geri dönüş talebini simgelerken, Filistin bayrağı da bağımsız devlet ve ulusal kimlik vurgusunu taşıdı.

Böylece Ankara’daki görüşmede kullanılan semboller, güncel diplomatik mesajların yanında Filistin meselesinin yaklaşık sekiz on yıla uzanan tarihsel boyutunu da gündeme taşıdı.

NEKBE NEDİR?

Arapçada "felaket" anlamına gelen Nekbe, 1948 Arap-İsrail Savaşı ve İsrail devletinin kuruluşu döneminde yüz binlerce Filistinlinin evlerinden ve yaşadıkları bölgelerden ayrılması veya yerinden edilmesi sürecini ifade ediyor.

Birleşmiş Milletler, Nekbe'nin yıl dönümünü Filistinlilerin yaşadığı yerinden edilme ve mülksüzleştirme sürecinin anıldığı bir tarih olarak ele alıyor. 15 Mayıs 2026'da BM'de Nekbe'nin 78'inci yılı için düzenlenen anmada da geri dönüş, kendi kaderini tayin ve bağımsızlık talepleri gündeme geldi.

MAHMUD ABBAS KİMDİR?

Mahmud Abbas, Filistin siyasetinin uzun yıllardır en önemli isimleri arasında bulunuyor. Filistin Devlet Başkanı ve Filistin Kurtuluş Örgütü'nün önde gelen siyasi isimlerinden olan Abbas, Fetih hareketinin liderliğini de yürüttü.

1935 yılında Safed'de doğan Abbas, Filistin-İsrail meselesinde diplomatik müzakereleri savunan siyasi çizgisiyle biliniyor. Yıllardır uluslararası platformlarda bağımsız Filistin devleti, Filistinlilerin kendi kaderini tayin hakkı ve mülteci meselesine ilişkin talepleri dile getiriyor.