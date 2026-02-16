Alanya’nın Güney Mahallesi mevkisinde 15 Şubat Pazar günü yaşanan kan donduran kazanın detayları netleşti. 61 yaşındaki M.Ş. idaresindeki 07 CFZ 814 plakalı TIR, rampa aşağı indiği sırada fren sisteminin arızalanması sonucu kontrolden çıktı. Savrulan dev araç, karşı yönden gelen Ömer Demir (23) yönetimindeki 07 BBT 686 plakalı otomobil ile R.İ. (49) idaresindeki 07 CEJ 971 plakalı başka bir otomobile çarparak devrildi.

GENÇ SÜRÜCÜ KURTARILAMADI

Olay yerine ulaşan jandarma ve sağlık ekiplerinin yaptığı ilk incelemede, otomobil sürücüsü Ömer Demir’in kaza yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Kazada yaralanan diğer sürücü R.İ. ile araçtaki yolcular C.İ. (46) ve 11 yaşındaki A.İ. hastaneye kaldırıldı. Kazanın ardından gözaltına alınan ve adli makamlara sevk edilen TIR şoförü M.Ş., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.