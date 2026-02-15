Kaza, Isparta-Konya kara yolunun 134’üncü kilometresinde, Şarkikaraağaç ilçesine bağlı Fele Köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Gölkem S. yönetimindeki 34 BU 6153 plakalı hafif ticari araç, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine kontrolden çıktı. Araç önce karşı şeride geçti, ardından yol kenarındaki şarampole savruldu.

10 KİŞİ HASTANEYE KALDIRILDI

Kazada sürücü Gölkem S. ile araçta yolcu olarak bulunan 9 kişi yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralılar, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumuna ilişkin resmi bir açıklama henüz yapılmadı.

İNCELEME BAŞLATILDI

Kazayla ilgili olarak ekipler tarafından inceleme başlatıldı. Araçta bulunanların aynı aileden olup olmadığı ve kazanın kesin nedeni yapılacak teknik değerlendirme sonrası netleşecek. Özellikle Isparta-Konya kara yolunda meydana gelen trafik kazaları, bölgedeki sürücüler için risk oluşturmayı sürdürüyor. Uzmanlar, kış aylarında artan yol kayganlığı ve görüş mesafesindeki düşüşe karşı sürücülerin hız ve takip mesafesine dikkat etmesi gerektiğini hatırlatıyor.