PTT Emekli Ödeme Kampanyası kapsamında belirli şartları sağlayan emeklilere 14 bin TL’ye kadar karşılıksız nakit destek veriliyor. Başvurular PTT şubelerinden yapılacak.

Emeklilere geri ödemesiz 14 bin TL nakit desteği uygulaması resmen duyuruldu. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, PTT Emekli Ödeme Kampanyası kapsamında belirli şartları yerine getiren emeklilere kademeli olarak toplam 14 bin liraya kadar ödeme yapılacağını açıkladı.

Artan yaşam maliyetleri nedeniyle özellikle sabit gelirli vatandaşların zorlandığı bir dönemde gelen bu destek, maaşını PTT üzerinden alan ya da kampanya şartlarını yerine getiren emekliler için ek bir gelir kapısı olarak görülüyor.

KİMLER 14 BİN TL DESTEK ALABİLECEK?

Bakan Uraloğlu’nun açıklamasına göre kampanyadan yararlanmak isteyen emeklilerin, anlaşmalı bankada açık kredisi bulunması ve maaşlarını 3 yıl boyunca başka bir bankaya taşımama taahhüdü vermesi gerekiyor.

Bu şartı sağlayan emekliler, gerçekleştirdikleri ek işlemlere bağlı olarak ilave ödemeler alabiliyor. Yani destek tek kalem değil, adım adım yükseliyor.

KALEM KALEM ÖDEME DETAYI

Kampanya kapsamında:

Açık kredisi bulunan emeklilere 6 bin TL ,

, PTTCell hat sahibi olanlara 2 bin TL ,

, PTT üzerinden bir otomatik ödeme talimatı verenlere 2 bin TL ,

, Anlaşmalı bankada kredili destek hesabı açanlara 2 bin TL ,

, PTT aracılığıyla anlaşmalı bankadan 2 bin TL tutarında repo alımı yapanlara 2 bin TL ödeme yapılıyor.

Böylece toplam geri ödemesiz destek tutarı 14 bin TL’ye kadar çıkabiliyor.

Bu detay özellikle “PTT emekli maaş promosyonu ve geri ödemesiz nakit destek şartları 2026” araması yapan emekliler için netleşmiş oldu.

Bazı emekliler için bu tutar, bir aylık mutfak ve fatura giderini karşılayabilecek düzeyde. Özellikle kira ödeyenler açısından… yetmeyebilir ama nefes aldırır.

BAŞVURULAR NEREDEN YAPILACAK?

Başvurular, emekli müşteriler tarafından tüm PTT iş yerlerinden yapılabilecek. Kampanya detaylarının şubelerden öğrenilebileceği belirtiliyor.

Ödemelerin hangi tarihte hesaplara geçeceğine ilişkin net bir takvim paylaşılmadı.

Kampanya; Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile PTT koordinasyonunda yürütülüyor.