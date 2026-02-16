İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturmada şüphelilerin, mahkeme kararıyla erişime engellenen OnlyFans platformuna IP değişikliği yöntemiyle erişim sağladığını belirledi.

SUÇLAMALAR NELER?

Soruşturma, “Suç Gelirlerinin Aklanması” ve “Müstehcenlik” suçlamaları kapsamında yürütüldü. Emniyet kaynaklarına göre şüphelilerin, herkese açık sosyal medya hesapları üzerinden yaptıkları paylaşımlarla takipçilerini ücret karşılığında özel içeriklere yönlendirdiği tespit edildi.

İçeriklere yalnızca platform üzerinden değil, bazı anlık mesajlaşma uygulamaları aracılığıyla da erişim sağlandığı öne sürüldü.

MAL VARLIKLARINA EL KONULDU

Operasyon kapsamında 2 şirkete, 10 taşınmaza ve 14 araca el konuldu. Gözaltına alınan 17 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Mahkeme, şüphelilerin tutuklanmasına karar verdi.

YURT DIŞINDA VE CEZAEVİNDE OLANLAR

Soruşturma dosyasında yer alan bazı isimlerin hâlihazırda cezaevinde olduğu, bazı şüphelilerin ise yurt dışında bulunduğu öğrenildi.

Yetkililer, soruşturmanın çok yönlü olarak sürdüğünü bildirdi.