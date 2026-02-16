Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı, bölgedeki huzur ve güvenliği sağlamak amacıyla yürüttüğü çalışmalar kapsamında Mahmutlar Mahallesi’ndeki bir işletmeyi takibe aldı. Bir kıraathanede kumar oynatıldığına dair elde edilen sıcak istihbaratı değerlendiren ekipler, belirlenen adrese ani baskın düzenledi. Operasyon anında oyun başında olan şahıslar jandarmadan kaçamadı.

MASADAKİ PARALARA EL KONULDU

Gerçekleştirilen denetimler sonucunda kumar oynadığı tespit edilen 15 ayrı şahsa, kanun gereği toplamda 165 bin TL tutarında idari para cezası kesildi. Baskın sırasında kumar oynamakta kullanıldığı ve bu yolla elde edildiği belirlenen 3 bin 300 TL nakit paraya ise jandarma ekipleri tarafından el konuldu. Bölgedeki denetimlerin kararlılıkla süreceği bildirildi.