Alanya ve Muğla'nın Yatağan ilçelerinde etkili olan aşırı yağışların ardından vatandaşların yanında olduğunu belirten Tanrıseven, sosyal medya üzerinden paylaştığı mesajında şu ifadelere yer verdi: "Eski görev yerlerim Alanya ve Yatağan ilçelerinde aşırı yağışlar hasara sebep oldu. Yağışlardan zarar gören vatandaşlarımıza geçmiş olsun. Allah beterinden korusun." Dr. Hasan Tanrıseven'in, görev süresi üzerinden yıllar geçmesine rağmen Alanya halkıyla olan gönül bağını koparmaması bölge takdirle karşılandı.

Kaynak: Haber Merkezi