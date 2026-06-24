Antalya’nın Muratpaşa ilçesine bağlı Doğuyaka Mahallesi’nde akşam saatlerinde yaşanan olay, çevredeki vatandaşların boş arazide hareketsiz yatan bir kişiyi fark etmesiyle ortaya çıktı.

Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan sağlık görevlileri, yerde yatan kişinin hayatını kaybettiğini tespit etti.

Kimlik tespiti çalışmalarında yaşamını yitiren kişinin 41 yaşındaki Tayfun Güleç olduğu belirlendi.

Yapılan ilk incelemelerde Güleç’in 16 Haziran’da cezaevinden izinli olarak çıktığı öğrenildi. Polis ekipleri ve olay yeri inceleme birimleri bölgede detaylı çalışma yaptı.

Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Güleç’in cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Polis ekipleri olayın nasıl gerçekleştiğini ve ölüm nedenini ortaya çıkarmak için soruşturmasını sürdürüyor. Ölümün nedeni, adli tıp incelemesi ve otopsi raporunun tamamlanmasının ardından netlik kazanacak.