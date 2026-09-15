İNGİLTERE Lig Kupası’nda 3. tur heyecanı Liverpool-Tottenham karşılaşmasıyla devam ediyor. Premier League’in iki güçlü ekibi, Anfield’da tek maç üzerinden oynanacak mücadelede bir üst tura yükselmek için sahaya çıkacak.

Ligdeki son karşılaşmalarından golsüz beraberlikle ayrılan iki takım da kupa mücadelesinde galibiyet arayacak. Yoğun maç programı nedeniyle Liverpool’da rotasyon beklenirken, Tottenham ise eksiklerine rağmen deplasmanda tur peşinde olacak.

KAZANAN TAKIM 4. TURA YÜKSELECEK

Carabao Cup olarak da bilinen İngiltere Lig Kupası’nın 3. turundaki eşleşme tek maç üzerinden oynanacak. Kazanan ekip doğrudan 4. tura yükselecek.

Karşılaşmanın normal süresinin beraberlikle tamamlanması halinde uzatma devreleri oynanmayacak ve tur atlayan takımı belirlemek için doğrudan penaltı atışlarına geçilecek.

Liverpool, Avrupa kupalarında mücadele etmesi nedeniyle organizasyona 3. turdan dahil olurken, Tottenham ise 2. turda Charlton Athletic’i 5-1 mağlup ederek Liverpool’un rakibi oldu.

LIVERPOOL’DA ROTASYON BEKLENİYOR

Liverpool, karşılaşma öncesindeki son Premier League maçında Fulham ile Anfield’da 0-0 berabere kaldı. Yoğun fikstür nedeniyle Tottenham karşısında kadroda değişikliklere gidilmesi bekleniyor.

Teknik direktör Andoni Iraola, kalede Giorgi Mamardashvili’nin görev yapacağını doğrularken, Joe Gomez’in de yeniden forma giymesi bekleniyor. Conor Bradley, Federico Chiesa, Hugo Ekitike ve Giovanni Leoni’nin ise karşılaşmada forma giyemeyeceği belirtildi.

TOTTENHAM’DA EKSİKLER DİKKAT ÇEKİYOR

Tottenham cephesinde de önemli eksikler bulunuyor. Sandro Tonali, Pedro Porro, Dejan Kulusevski, Mykhailo Mudryk, Wilson Odobert ve Xavi Simons’un Liverpool karşısında forma giyemeyeceği açıklandı.

Son lig karşılaşmasını kaçıran Destiny Udogie’nin ise yeniden oynayabilecek durumda olduğu belirtildi. Premier League’de ilk 4 maçında gol bulamayan Tottenham, Lig Kupası’nda Charlton Athletic karşısında aldığı 5-1’lik galibiyetin ardından kupadaki çıkışını sürdürmeyi hedefliyor.

LIVERPOOL-TOTTENHAM MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Liverpool-Tottenham karşılaşması 15 Eylül 2026 Salı günü saat 22.00’de Anfield’da oynanacak. İngiltere Lig Kupası 3. tur mücadelesi Türkiye’de S Sport Plus’tan canlı yayınlanacak.