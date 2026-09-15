ÇORUM’un merkeze bağlı Ömerbey köyünde amca ile yeğen arasında çıkan kavga ölümle sonuçlandı. İhsan Ş.’nin yeğeni Mertcan Ş.’ye (26) av tüfeğiyle ateş açtığı olayda, kavgayı ayırmaya çalışan Celal Atakan (24) saçmaların hedefi oldu.

KAVGAYI AYIRMAK İSTERKEN VURULDU

Olay, akşam saatlerinde Ömerbey köyünde meydana geldi. Mertcan Ş. ile amcası İhsan Ş. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kısa sürede büyümesi üzerine Celal Atakan, tarafları ayırmak için araya girdi.

Bu sırada İhsan Ş.’nin av tüfeğiyle ateş açması sonucu Celal Atakan ile Mertcan Ş. yaralandı.

HASTANEDE KURTARILAMADI

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Ağır yaralanan Celal Atakan, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Atakan’ın cenazesi otopsi işlemleri için morga götürüldü.

ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

Bacağından yaralanan Mertcan Ş.’nin ise hastanedeki tedavisinin sürdüğü öğrenildi. Olayın ardından İhsan Ş., jandarma ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Jandarmanın olayla ilgili soruşturması devam ediyor.