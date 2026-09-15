SÜPER Loto’da 15 Eylül 2026 Salı günü gerçekleştirilen çekilişin sonuçları açıklandı. Milyonlarca liralık büyük ikramiyenin heyecanını yaşayan vatandaşlar, çekilişin tamamlanmasının ardından kuponlarındaki numaraları kontrol etmeye başladı.

KAZANAN 6 NUMARA BELLİ OLDU

15 Eylül tarihli Süper Loto çekilişinde küreden çıkan şanslı numaralar 2, 23, 33, 43, 44 ve 47 oldu.

Çekiliş sonuçlarının açıklanmasının ardından kupon sahipleri, ikramiye kazanıp kazanmadıklarını öğrenmek için sonuçları karşılaştırmaya başladı.

BÜYÜK İKRAMİYE 492 MİLYON TL’Yİ AŞTI

Süper Loto’da büyük ikramiye tutarı 492 milyon 388 bin 412 TL olarak açıklandı. Altı numarayı doğru tahmin eden kuponların bulunup bulunmadığı ve ikramiye dağılımına ilişkin ayrıntılar resmi sonuçlarla netleşecek.

15 EYLÜL SÜPER LOTO SONUÇLARI

Çekilişte kazanan numaralar küçükten büyüğe şöyle sıralandı:

2 - 23 - 33 - 43 - 44 - 47

Süper Loto oynayan vatandaşlar, kuponlarını resmi kanallar üzerinden sorgulayarak ikramiye durumlarını kontrol edebilecek.