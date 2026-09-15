TRABZONSPOR’da teknik direktör arayışı sona erdi. Bordo-mavili yönetim, takımın başına Alman teknik adam Thomas Reis’i getirme kararı aldı.

Kulüple yapılan görüşmelerde anlaşma sağlayan Reis, resmi işlemleri tamamlamak ve sözleşmeye imza atmak üzere Trabzon’a geldi.

SON GÖRÜŞMELER YAPILACAK

Thomas Reis’in kulüp yönetimiyle son detayları görüşmesinin ardından resmi sözleşmeye imza atması bekleniyor. Bordo-mavili ekipte yeni dönemin Reis yönetiminde başlaması planlanıyor.

GÖZLER RESMİ AÇIKLAMADA

Trabzonspor cephesinde teknik direktörlük görevine ilişkin resmi duyurunun kısa süre içerisinde yapılması beklenirken, Thomas Reis’in takımla ilk antrenmanına ne zaman çıkacağı da merak konusu oldu.

Bordo-mavili taraftarlar ise yeni teknik adamın gelişiyle birlikte takımda nasıl bir değişim yaşanacağını yakından takip ediyor.