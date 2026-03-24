Limited şirketler Türkiye’de en yaygın şirket türlerinden biridir. Genellikle birkaç ortak bir araya gelerek belirli bir ticari faaliyet yürütmek amacıyla bu şirketleri kurarlar. Ancak zaman içinde ortaklar arasında anlaşmazlıklar çıkabilir, bir ortak başka bir ülkeye taşınabilir veya şirketin faaliyetlerine devam etmek istemeyebilir. Böyle durumlarda ortaklardan biri şirketten ayrılabilir ya da çıkarılabilir. İşte bu noktada “ayrılma akçesi” kavramı ortaya çıkar.

Ayrılma akçesi, limited şirketten ayrılan veya çıkarılan ortağa, sahip olduğu sermaye payının ekonomik karşılığı olarak ödenen tutardır. Başka bir ifadeyle ayrılan ortak, şirketteki payını ve bu payın sağladığı ekonomik hakları kaybeder. Bu kaybın telafi edilmesi amacıyla şirkete karşı bir alacak hakkı doğar ve buna ayrılma akçesi denir. Türk Ticaret Kanunu’na göre ayrılan ortak, esas sermaye payının gerçek değerine karşılık gelen bir ayrılma akçesi talep edebilir. Dolayısıyla burada önemli olan nokta, şirket payının gerçek ekonomik değerinin doğru belirlenmesidir.

Ayrılma Akçesi Neden Önemlidir?

Ayrılma akçesi hem ayrılan ortak hem de şirket açısından büyük önem taşır.

Ayrılan ortak açısından: Şirketteki payının gerçek değerini alabilmesi gerekir. Aksi halde ekonomik kayba uğrayabilir.

Şirket açısından: Yanlış hesaplanan ayrılma akçesi şirketin mali yapısını olumsuz etkileyebilir veya hukuki uyuşmazlıklara yol açabilir.

Mahkemeler açısından: Uyuşmazlık halinde ayrılma akçesi çoğu zaman bilirkişiler tarafından hesaplanmakta ve mahkeme kararına konu olmaktadır.

Bu nedenle ayrılma akçesinin adil, şeffaf ve ekonomik gerçekliğe uygun şekilde hesaplanması gerekir.

Ayrılma Akçesi Nasıl Hesaplanır?

Uygulamada şirket değerinin belirlenmesinde farklı yöntemler kullanılmaktadır. Bunların en önemlileri şunlardır:

Gelir yaklaşımı: Şirketin gelecekte yaratacağı nakit akımlarına bakılarak değer belirlenir.

Piyasa yaklaşımı: Benzer şirketlerin piyasa değerleri karşılaştırılır.

Varlık yaklaşımı (Net aktif değer yöntemi): Şirketin toplam varlıklarından borçları çıkarılarak öz kaynak değeri hesaplanır.

Türkiye’de özellikle limited şirketlerde en çok kullanılan yöntemlerden biri net aktif değer yöntemidir. Bu yöntemde şirketin gerçek varlık değeri esas alınır. Örneğin bir limited şirketin bilançosunda; toplam varlıkları 40 milyon TL, toplam borçları 8 milyon TL ise bu durumda şirketin net aktif değeri = 40 milyon TL – 8 milyon TL = 32 milyon TL olarak hesaplanacaktır. Şirkette dört ortak bulunuyor ve her biri eşit paya sahip olur ise bu durumda bir ortağın payı 32 milyon TL × %25 = 8 milyon TL, şeklinde hesaplanacaktır ve ayrılan ortak 8 milyon TL ayrılma akçesi hakkını şirketten talep edebilecektir. Elbette gerçek hayatta değerleme bu kadar basit değildir. Stokların, taşınmazların ve diğer varlıkların gerçek piyasa değerlerinin belirlenmesi gerekebilir.

Doğru Hesaplama Neden önemli?

Çünkü ayrılma akçesinin doğru belirlenebilmesi için şirketin finansal tablolarının gerçeğe uygun hazırlanmış olması gerekir. Eğer bilanço yalnızca vergi mevzuatına göre düzenlenmişse, şirketin gerçek ekonomik değeri tam olarak yansımayabilir. Bu durum ayrılan ortağın alacağı tutarın yanlış hesaplanmasına yol açabilir. Bu nedenle şirketlerin finansal tablolarını gerçeğe uygun değer prensibiyle hazırlamaları, hem ortaklar arasındaki uyuşmazlıkların azalmasına hem de daha sağlıklı değerlemeler yapılmasına katkı sağlar. Ayrıca doğru değerleme yöntemlerinin kullanılması, finansal tabloların şeffaf olması ve ödeme kaynaklarının doğru belirlenmesi; hem şirketin mali dengesini korur hem de ortaklar arasında doğabilecek uyuşmazlıkları önemli ölçüde azaltır.

Kısacası ayrılma akçesi yalnızca bir muhasebe hesabı değil, aynı zamanda şirket içi adaletin ve ticari güvenin önemli bir unsurudur.