Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin bildirdiğine göre, Muratpaşa ilçesinde toplu taşıma aracında meydana gelen hırsızlık olayı aydınlatıldı. Balbey Mahallesi sınırları içerisinde, Muratpaşa-İsmetpaşa-Doğugarajı durakları arasında ilerleyen tramvayda bir yolcunun cüzdanı yankesicilik yöntemiyle çalındı.

Mağdur vatandaşın şikayeti üzerine harekete geçen güvenlik güçleri, olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlattı. Yapılan araştırmalar sonucunda, hırsızlık olayını gerçekleştiren kişilerin yabancı uyruklu G.S. ve K.I. olduğu tespit edildi.

ŞÜPHELİLER CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Kimlikleri belirlenen iki şüpheli, polis ekiplerinin çalışmaları sonucu kısa sürede gözaltına alındı. Emniyetteki ifade işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen G.S. ve K.I., çıkarıldıkları hakimlik tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

TOPLU TAŞIMADA YANKESİCİLİĞE KARŞI NE YAPILMALI?

Özellikle tramvay ve otobüs gibi kalabalık toplu taşıma araçlarında, inme ve binme esnasında yaşanan kargaşalar yankesiciler tarafından fırsat olarak kullanılabiliyor. Yolcuların cüzdan ve telefon gibi değerli eşyalarını arka cepler yerine ön ceplerinde veya çantalarının fermuarlı iç bölmelerinde taşımaları, olası hırsızlık girişimlerine karşı en etkili önlem olarak öne çıkıyor.