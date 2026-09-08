Adalet Bakanı Akın Gürlek, Antalya, Gaziantep, İstanbul ve İzmir Cumhuriyet Başsavcılıklarının koordinasyonunda organize suç yapılanmalarına yönelik dört ayrı soruşturma kapsamında toplam 137 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldığını açıkladı. Operasyonların nitelikli dolandırıcılık, suç gelirlerinin aklanması, yasa dışı bahis ve uluslararası uyuşturucu ticareti gibi farklı suç alanlarını kapsadığı bildirildi.

ANTALYA'DA VADELİ ÇEK ÜZERİNDEN DOLANDIRICILIK İDDİASI

Antalya'daki soruşturmada, şüphelilerin önce düzenli ticari faaliyetlerle piyasada güven kazandıkları, daha sonra esnaf ve firmalardan ileri vadeli çekler karşılığında milyonlarca lira değerinde mal temin ettikleri değerlendiriliyor. Alınan malların çeklerin ödeme tarihi gelmeden düşük bedellerle elden çıkarıldığı iddiası üzerine düzenlenen operasyonda 8 şüpheli gözaltına alındı.

Bu tür dolandırıcılık yöntemlerinde ticari güvenin araç olarak kullanılması, özellikle vadeli çalışan işletmeler açısından önemli bir risk oluşturuyor. Benzer yöntemlerde şüphelilerin bir süre sorunsuz ticaret yaparak piyasa güvenilirliği oluşturması, ardından yüksek tutarlı vadeli alımlara yönelmesi görülebiliyor. Antalya Emniyet Müdürlüğünün daha önce duyurduğu benzer nitelikteki bir operasyonda da geçmiş ticari faaliyetleri sorunsuz şirketlerin devralınması, şirketler arasında para ve çek trafiği oluşturulması ve vadeli çeklerle mal alınması gibi yöntemlerin soruşturma konusu olduğu açıklanmıştı.

GAZİANTEP'TE 122 MİLYAR TL'Yİ AŞAN PARA HAREKETLİLİĞİ

Gaziantep'te yürütülen soruşturmada ise yurt dışından yasa dışı yollarla getirildiği değerlendirilen dövizlerin kişi, iş yeri ve şirketler üzerinden yeniden yurt dışına usulsüz biçimde çıkarıldığı iddiası araştırılıyor. Bakanlığın açıklamasına göre 33 şüphelinin hesaplarında 2021-2026 yılları arasında 122 milyar TL'yi aşan para hareketliliği tespit edildi. Soruşturmanın kaçakçılık, suç gelirlerinin aklanması, resmi belgede sahtecilik ve vergi suçları kapsamında sürdürüldüğü belirtildi.

Suç gelirlerinin aklanmasına ilişkin soruşturmalarda yalnızca paranın toplam büyüklüğü değil, paranın kaynağı, hesaplar arasındaki hareketleri, şirketlerle bağlantısı ve ekonomik faaliyetin niteliği de inceleniyor. Finansal incelemeler, savcılık soruşturmalarında suçtan elde edildiği değerlendirilen gelirin izinin sürülmesi ve paranın meşru ekonomik faaliyet görüntüsü altında sisteme dahil edilip edilmediğinin belirlenmesi açısından önem taşıyor.

İSTANBUL'DA YASA DIŞI BAHİS AĞINA OPERASYON

İstanbul'daki soruşturmanın odağında ise internet üzerinden faaliyet gösteren yasa dışı bahis ağı bulunuyor. Vatandaşları yasa dışı bahis sistemlerine yönlendirdiği, bahis oynatarak haksız kazanç sağladığı ve yasa dışı bahis sitelerine entegre ödeme panelleri kullandığı tespit edilen yapılanmaya yönelik operasyonda 58 şüpheli hakkında işlem başlatıldı. Aramalarda organizasyonda kullanıldığı değerlendirilen çok sayıda dijital materyale el konuldu.

Yasa dışı bahis soruşturmalarında dijital materyaller ve finansal hareketler soruşturmanın önemli parçaları arasında yer alıyor. Telefon, bilgisayar ve diğer dijital cihazlardaki veriler; ödeme sistemleri, kullanıcı bağlantıları ve para transferleri arasındaki ilişkinin ortaya çıkarılması amacıyla adli incelemeye konu olabiliyor. Vatandaşların lisanssız bahis platformlarından ve kaynağı belirsiz ödeme bağlantılarından uzak durması, banka veya ödeme bilgilerini bu sistemlerle paylaşmaması önem taşıyor.

İZMİR'DE ULUSLARARASI UYUŞTURUCU SORUŞTURMASI

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada ise Belçika merkezli yönetildiği ve uluslararası ölçekte uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen organize yapılanmaya yönelik 38 şüpheli hakkında işlem başlatıldı. Soruşturma kapsamında suçtan elde edildiği değerlendirilen yaklaşık 1 milyar TL değerindeki 87 taşınmaz, 18 araç, 4 özel tekne, 14 şirket ortaklık payı, banka hesapları ve diğer mal varlığı unsurlarına yönelik el koyma işlemleri gerçekleştirildi.

OPERASYONLARIN FİNANSAL BOYUTU ÖNE ÇIKIYOR

Dört ayrı soruşturmanın ortak noktalarından biri, suç örgütlerinin yalnızca sahadaki faaliyetlerinin değil ekonomik bağlantılarının da araştırılması oldu. Şirketler, banka hesapları, taşınmazlar ve diğer mal varlıkları üzerinden yürütülen mali incelemeler, suçtan kaynaklandığı değerlendirilen kazançların tespit edilmesi açısından soruşturma dosyalarının önemli bölümünü oluşturuyor. El koyma işlemleri ise soruşturma ve yargılama sürecinde ilgili mal varlığının hukuki durumunun belirlenmesine kadar uygulanan koruma tedbirleri arasında bulunuyor.

ADLİ SÜREÇ NASIL İŞLEYECEK?

Operasyonlarda gözaltına alınan veya hakkında işlem başlatılan şüpheliler yönünden delil toplama ve inceleme süreci Cumhuriyet başsavcılıklarının koordinasyonunda devam edecek. Gözaltındaki şüpheliler, emniyetteki işlemlerin ardından soruşturmanın durumuna göre savcılığa sevk edilebilecek; savcılık tarafından ifadeleri alınan kişiler hakkında serbest bırakma, adli kontrol veya tutuklama talebi gibi hukuki süreçler gündeme gelebilecek. Şüpheliler hakkındaki suçlamaların kesinleşmesi ise ancak yargılama sonucunda verilecek mahkeme kararlarıyla mümkün olacak.

Bakan Gürlek, operasyonlara ilişkin açıklamasında suç örgütlerinin yalnızca üyelerinin değil, suçtan elde ettikleri gelirlerin, kullandıkları şirketlerin ve mal varlıklarının da takip edildiğini belirtti. Gürlek, suç gelirlerinin ekonomik sisteme dahil edilmesine izin verilmeyeceğini vurgularken, dört ilde başlatılan soruşturmaların adli makamlar tarafından çok yönlü olarak sürdürüldüğünü bildirdi.