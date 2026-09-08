Beşiktaş’ta yönetim cephesinde yeni bir seçim sürecinin kapısı aralandı. Siyah-beyazlı kulübün yönetim kurulunun olağanüstü seçimli genel kurula gitme yönünde karar aldığı, kongrenin ekim ayında yapılmasının planlandığı belirtildi. Kulüpten henüz resmi seçim takvimi açıklanmazken, sürecin Başkan Serdal Adalı ile yönetim kurulu üyelerinin yapacağı değerlendirmelerin ardından netleşmesi bekleniyor.

YÖNETİM KURULU TOPLANTISI KRİTİK

Edinilen bilgilere göre Serdal Adalı, yönetim kurulu üyeleriyle bir araya gelerek olağanüstü seçim kararını, kongre takvimini ve yeni dönemin yol haritasını masaya yatıracak. Toplantının ardından alınan kararın kulübün resmi iletişim kanalları üzerinden kamuoyuyla paylaşılması bekleniyor. Böylece genel kurulun tarihi, toplantı yeri ve üyelerin seçim sürecine ilişkin ayrıntılarının da kesinleşmesi öngörülüyor.

Adalı’nın olağanüstü seçimli genel kurulda yeniden aday olarak kongre üyelerinden güvenoyu istemeye hazırlandığı belirtiliyor. Mevcut yönetim kuruluyla aynı liste üzerinden seçime girilmesinin düşünülmediği, yeni dönemde yönetim kadrosunda kapsamlı değişiklikler yapılabileceği öne sürülüyor. Bu nedenle seçim yalnızca başkanlık açısından değil, kulübün yeni yönetim yapılanmasının şekillenmesi bakımından da önem taşıyor.

OLAĞANÜSTÜ SEÇİM SÜRECİ NASIL İŞLİYOR?

Beşiktaş’ın geçmiş genel kurul uygulamalarında, yönetim kurulunun olağanüstü seçim kararı almasının ardından resmi çağrı ilanı yayımlanıyor. İlanda genel kurulun gündemi, toplantı yeri ve tarihleri açıklanırken, ilk toplantıda gerekli çoğunluğun oluşmaması ihtimaline karşı ikinci toplantı tarihi de belirlenebiliyor. Başkan adaylarının ise kulüp tüzüğünde öngörülen şartları yerine getirerek başvurularını ve yönetim kurulu aday listelerini ilgili kurullara sunmaları gerekiyor. Seçim gününde toplantı divanının oluşturulmasının ve adayların programlarını açıklamasının ardından üyeler sandık başına gidiyor.

Kulübün daha önce yayımladığı olağanüstü seçim çağrılarında da başkan ve yönetim kurulunun birlikte seçildiği bir model uygulandı. Bu nedenle Adalı’nın listesinde yapılacağı belirtilen değişiklikler, seçimin sonucundan bağımsız olarak yeni dönemde futbol yönetiminden mali yapılanmaya, sponsorluklardan kulüp şirketleriyle ilişkilere kadar birçok alandaki görev dağılımını doğrudan etkileyebilecek.

BEŞİKTAŞ'TA YAKIN DÖNEMDE BENZER SÜREÇLER YAŞANDI

Siyah-beyazlı kulüp son yıllarda olağanüstü genel kurullara yabancı değil. 2023 yılında yönetim kurulunun aldığı kararın ardından yapılan olağanüstü seçimde Hasan Arat başkanlığa seçilmişti. Arat’ın görevinden ayrılmasının ardından 2024 sonunda yeniden sandığa gidilmiş, bu kez Serdal Adalı olağanüstü genel kurulda başkanlık görevini devralmıştı. Adalı daha sonra 2025 yılındaki olağan seçimli genel kurulda da üyelerin desteğini alarak görevine devam etmişti.

Bu geçmiş örnekler, Beşiktaş’ta olağanüstü seçimin yalnızca başkanın belirlenmesi değil, yönetimin sportif ve idari politikalarının yeniden şekillendirilmesi açısından da önemli bir araç olarak kullanıldığını gösteriyor. Kongreden çıkacak yönetim yapısı; futbol takımının yapılanması, transfer politikası, gelir artırıcı projeler ve kulübün uzun vadeli mali planlaması gibi başlıklarda karar alma mekanizmasını doğrudan belirleyecek.

YENİ LİSTE VE YOL HARİTASI MERAK KONUSU

Beşiktaş gibi farklı branşlarda faaliyet gösteren ve profesyonel futbol operasyonunu şirket yapılanmasıyla birlikte yöneten büyük spor kulüplerinde yönetim kurulu değişiklikleri geniş bir etki alanına sahip. Bu nedenle olası yeni listede futbol, finans, hukuk, pazarlama, tesis ve kurumsal yönetim alanlarında hangi isimlerin sorumluluk üstleneceği camianın yakından takip edeceği başlıklar arasında yer alacak.

Gözler şimdi Serdal Adalı başkanlığında yapılacak yönetim kurulu toplantısına çevrildi. Olağanüstü seçim kararının resmileşmesi halinde kulübün çağrı takvimini ilan etmesi, ardından adaylık ve yönetim listelerine ilişkin sürecin başlaması bekleniyor. Seçimin kesin tarihi ve Adalı’nın yenilenmiş yönetim kadrosunun ayrıntıları ise resmi açıklamalarla birlikte netlik kazanacak.