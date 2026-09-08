ALANYA genelinde etkisini sürdüren kuvvetli poyraz, yangın riskini artırırken, yetkililer olası olumsuzluklara karşı tedbirlerini sürdürüyor. Özellikle kırsal mahallelerde herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması amacıyla zaman zaman elektrik kesintileri uygulanabildiğini belirten Göktepe, bugün Orman İşletme Müdürlüğü ve CK Enerji ile gerçekleştirdikleri görüşmede elektriklerin en geç saat 22.00 itibarıyla tüm bölgelere yeniden verileceği bilgisini aldıklarını ifade etti.

“POYRAZ ETKİSİNİ KAYBEDECEK”

Poyrazın bugün itibarıyla kent genelinde etkisini kaybetmesinin beklendiğini belirten Göktepe, ardından tarımsal üretimin sürdürülebilir şekilde devam edeceğini söyledi. Poyrazın önümüzdeki günlerde yeniden etkili olabileceğine dikkat çeken Göktepe, üretici ve vatandaşları yangın konusunda daha dikkatli olmaya çağırdı. Yere izmarit atılmaması gerektiğini vurgulayan Göktepe, özellikle açık alanda semaver ve benzeri amaçlarla ateş yakılmaması konusunda uyarıda bulundu. Göktepe ayrıca, yangın riski nedeniyle arazilerde kaynak yapılarak gerçekleştirilen tamirat çalışmalarından da kaçınılması gerektiğini belirtti. Tüm üreticilere hayırlı ve bereketli kazançlar dileyen Göktepe, yangın riskine karşı herkesin daha duyarlı davranması gerektiğini söyledi.