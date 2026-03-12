Mahmutlar Mahallesi'nde ve bölgenin yüksek kesimlerindeki yaylalarda uzun süredir devam eden elektrik sorunlarının giderilmesi amacıyla önemli bir ziyaret gerçekleştirildi. Mahmutlar Muhtarı Ahmet Sönmez, AK Parti Alanya İlçe Yönetim Kurulu Üyesi Ali Koç ve Şıhlar Muhtarı Hilmi Türker, Akdeniz Elektrik Dağıtım A.Ş. (AEDAŞ) Alanya Müdürü Semih Şahin’i makamında ziyaret etti.

‘ÇÖZÜM İÇİN GÖRÜŞ ALIŞVERİŞİNDE BULUNDUK’

​Ziyaret sonrası açıklamalarda bulunan Mahmutlar Muhtarı Ahmet Sönmez, bölgedeki elektrik altyapısının yetersizliği ve yaşanan sık kesintiler konusunda muhataplarına net mesajlar verdiklerini belirtti. Sönmez, "Mahallemiz ve yaylalarımızda yaşanan elektrik sorunlarını Sayın Müdürümüze ileterek, mağduriyetlerin giderilmesi ve gerekli iyileştirme çalışmalarının ivedilikle yapılması konusunda verimli bir görüş alışverişinde bulunduk" dedi. ​Yaşanan sorunların çözümü noktasında gösterilen hassasiyetten duyduğu memnuniyeti dile getiren Muhtar Sönmez, "Nazik ilgilerinden ve çözüm odaklı yaklaşımlarından dolayı Akdeniz Elektrik Dağıtım A.Ş. Alanya Müdürü Sayın Semih Şahin’e ve desteklerinden ötürü AK Parti Alanya İlçe Başkanı Sayın Mehmet Şerani Tavlı’ya teşekkür ederiz" ifadelerini kullandı. ​Bölge halkı, bu ziyaretin ardından elektrik kesintilerinin son bulması ve altyapının güçlendirilmesi yönündeki somut adımların atılmasını bekliyor.