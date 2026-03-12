ÖNCEKİ dönem Dışişleri Bakanı, AK Parti Antalya Milletvekili ve NATO Parlamenter Asamblesi Türk Delegasyonu Başkanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) temasları kapsamında önemli görüşmeler gerçekleştirdi. Çavuşoğlu, Türkiye’nin OECD Daimi Temsilcisi Büyükelçi Esen Altuğ ile birlikte OECD Genel Sekreteri Mathias Cormann ile bir araya geldi. Görüşmede küresel ekonominin mevcut durumu ve önümüzdeki döneme ilişkin beklentiler kapsamlı şekilde ele alındı.

İRAN'DAKİ GELİŞMELER DEĞERLENDİRİLDİ

Toplantıda ayrıca Orta Doğu’daki gerilimler ve İran’daki son gelişmelerin enerji piyasaları, uluslararası ticaret ve küresel ekonomik istikrar üzerindeki olası etkileri hakkında karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu. Çavuşoğlu, küresel ekonomik gelişmelerin ve bölgesel krizlerin uluslararası piyasalar üzerindeki yansımalarının yakından takip edildiğini belirterek, Türkiye’nin bu süreçte diplomatik ve ekonomik temaslarını sürdürdüğünü ifade etti.

Muhabir: Gülser YİĞİT