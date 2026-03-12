​Ramazan ayının maneviyatını ve bereketini, adalet idealiyle birleştiren Saadet Partisi Alanya İlçe Teşkilatı, geniş katılımlı bir iftar programına imza attı. Yoğun ilginin olduğu programda, birlik ve beraberlik mesajları öne çıktı.

‘ADALET VE HAK HÂKİM OLANA DEK ÇALIŞACAĞIZ’

​Programda konuşan Saadet Partisi Alanya İlçe Başkanı Hüseyin Sarıca, Ramazan ayına ulaşmanın mutluluğunu dile getirerek şunları söyledi: “On bir ayın sultanı, rahmet ve mağfiret ayı olan Ramazan’a bizleri ulaştıran Rabbimize hamdolsun. Birlik ve beraberliğin, paylaşmanın, kaynaşmanın ayı olan bu mübarek günleri idrak etmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Genel Başkanımız Sayın Mahmut Arıkan Bey’in ülkemizin dört bir yanında kurduğu ‘Adalet sofrasını, Alanya’mızda gerçekleştirmenin ve halkımızla kucaklaşmanın sevincini yaşadık. Adaletin her alanda tesis edildiği, hakkın hâkim olduğu bir dünya ve 'Yeni Bir Dünya' idealine katkı sunmak için soframızı kurduk, gönüllerimizi birleştirdik.”

​İftar programına; GİK Üyesi İsmet Pişirici, Alanya Sorumlusu ve İl Başkan Yardımcısı Sadık Cengiz, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşu yöneticileri, muhtarlar, Millî Görüş camiasının fedakâr mensupları ve çok sayıda vatandaş katıldı. ​İlçe Başkanı Sarıca, katılımlarından dolayı tüm misafirlere ve emeği geçen teşkilat mensuplarına teşekkürlerini iletti.