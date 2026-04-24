İstanbul’da 21 yaşındaki futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı’nın öldürülmesine ilişkin yürütülen soruşturmada önemli bir aşamaya gelindi. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, aralarında şarkıcı Aleyna Kalaycıoğlu ve türkücü İzzet Yıldızhan’ın da bulunduğu 9 şüpheli hakkında dava açıldı.

MÜEBBET HAPİS TALEBİ

Hazırlanan iddianamede, Aleyna Kalaycıoğlu hakkında “kasten öldürmeye azmettirme” suçundan müebbet hapis cezası talep edildi. Aynı suç kapsamında Kalaycıoğlu’nun annesi Zuhal Kalaycıoğlu için de müebbet hapis istendi.

DİĞER ŞÜPHELİLER HAKKINDAKİ SUÇLAMALAR

Dosyada adı geçen şüphelilerden Alaattin Kadayıfçıoğlu hakkında “kasten öldürme” ve “ruhsatsız silah bulundurma” suçlarından müebbet ile 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

Armatör olduğu belirtilen Bilal Kadayıfçıoğlu için “kasten öldürmeye yardım etme” suçundan 10 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası istendi.

Türkücü İzzet Yıldızhan hakkında ise “suçluyu kayırma” suçundan 6 aydan 5 yıla kadar hapis talep edildi.

YARGI SÜRECİ BAŞLIYOR

Hazırlanan iddianamenin kabul edilmesi halinde şüpheliler önümüzdeki günlerde hakim karşısına çıkacak. Yargılama sürecinde olayın tüm yönleriyle aydınlatılması bekleniyor.