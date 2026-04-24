Gazipaşa'da genç yaşta hayatını kaybeden Azra Aksoy, hem okulunda hem de çevresinde büyük üzüntü yarattı. Bir süredir ciddi bir hastalıkla mücadele ettiği öğrenilen küçük Azra’nın vefatı, özellikle öğretmenleri ve arkadaşları arasında derin bir boşluk bıraktı.

EĞİTİM CAMİASINDA DERİN ÜZÜNTÜ

İstiklal Şehit Süleyman Gür İlkokulu Müdürü Mustafa Gazioğlu, eski öğrencisi Azra için yaptığı paylaşımda yaşadığı acıyı açık sözlerle dile getirdi. Gazioğlu, bir öğretmenin yaşayabileceği en zor anlardan birinin öğrencisini kaybetmek olduğunu ifade etti.

“Bazı şeylere gücümüz yetmiyor, kahroluyoruz” diyen Gazioğlu, daha önce de benzer bir acı yaşadığını hatırlattı ve o günlerde ettiği duayı yeniden andığını belirtti.

“SENİ HEP ÖZLEYECEĞİZ”

Azra’nın son mesajlarında öğretmenlerine olan sevgisini dile getirdiğini aktaran Gazioğlu, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

“Bizler de seni çok seviyoruz ve hep özleyeceğiz. Mekânın cennet olsun.”

Azra’nın vefatı sonrası Gazipaşa ve Alanya’da birçok öğretmen ve öğrenci sosyal medya üzerinden taziye mesajları paylaşırken, Alanya eğitim camiasında derin bir hüzün oluştu.

ALANYA’DA ORTAK YAS

Küçük yaşta hayatını kaybeden Azra için duyulan üzüntü, yalnızca okuluyla sınırlı kalmadı. Aileler, öğrenciler ve vatandaşlar, bu acı kaybın ardından benzer durumlarla mücadele eden çocuklara yönelik farkındalığın artırılması gerektiğini dile getirdi.

Gazipaşa'da yaşanan bu kayıp, erken yaşta hastalıkla mücadele eden çocukların zorluklarını bir kez daha gündeme taşıdı.