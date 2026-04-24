Ankara’nın Ayaş ilçesinde 23 Nisan etkinlikleri sonrası yaşanan tartışma, resmi sürece taşındı. Ankara Valiliği, Ayaş Kaymakamlığı’nın sosyal medya üzerinden yaptığı ve kamuoyunda tepki çeken açıklamayla ilgili inceleme başlatıldığını duyurdu.

VALİLİKTEN RESMİ AÇIKLAMA

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, “Ayaş ilçemizde 23 Nisan kutlama programları kapsamında yaşanan bir konuya dair Kaymakamlığın sosyal medya aracılığıyla yapmış olduğu açıklama ile ilgili olarak Valiliğimizce gerekli inceleme başlatılmıştır” ifadelerine yer verildi.

TARTIŞMA YARATAN PAYLAŞIM

Ayaş Kaymakamı Muharrem Eligül, hakkında çıkan “belediye basın sorumlusunun tören alanına alınmadığı” yönündeki haberlere ilişkin bir açıklama yayımladı. Söz konusu açıklamada kullanılan bazı ifadeler kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

Kaymakam Eligül’ün açıklamasında yer alan sert ifadeler ve dini referanslar, farklı kesimlerden eleştiri aldı. Paylaşımın daha sonra kaldırıldığı görüldü.

SİYASİ TEPKİLER GELDİ

CHP Ankara Milletvekili Umut Akdoğan, söz konusu açıklamaya sosyal medya üzerinden tepki gösterdi. Akdoğan, paylaşımı alıntılayarak, “Ya haddini aşmayacaksın ya da söylediğinin arkasında duracaksın” ifadelerini kullandı.