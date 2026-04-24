Gaziantep’te yaşanan olay, aile içi şiddet ve çocuk güvenliği konusunu yeniden gündeme taşıdı. 14 yaşındaki E.B., babası Ali B.’yi (42) bıçaklayarak öldürdükten sonra polis merkezine giderek teslim oldu. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Olay, öğle saatlerinde Güzelvadi Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre E.B., babası Ali B.’yi boğazından bıçakladı. Ağır yaralanan Ali B., olay yerinde yaşamını yitirdi. İhbar üzerine adrese gelen sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde Ali B.’nin hayatını kaybettiğini belirledi.

Cenaze, otopsi işlemleri için Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

TACİZ İDDİASI SORUŞTURMANIN MERKEZİNDE

Olayın ardından polis merkezine giderek teslim olan E.B.’nin, ilk ifadesinde babasının kendisine tacizde bulunduğunu öne sürdüğü öğrenildi. Bu iddia, yürütülen soruşturmanın en kritik başlıklarından biri olarak değerlendiriliyor.

Çocuğun emniyetteki işlemleri devam ederken, olayın tüm yönleriyle aydınlatılması için çok yönlü inceleme başlatıldı.

TOPLUMSAL ETKİ VE YEREL YANSIMA

Yaşanan olay, özellikle turizm ve göç hareketliliği yüksek olan Antalya ve Alanya gibi bölgelerde de aile içi güvenlik, çocukların korunması ve sosyal destek mekanizmaları konusunun önemini bir kez daha gündeme getirdi. Uzmanlar, benzer durumların önüne geçilmesi için erken müdahale ve sosyal hizmet desteğinin kritik rol oynadığını vurguluyor.

Yetkililer, çocukların maruz kalabileceği her türlü istismar durumunda resmi kurumlara başvurulmasının hayati önem taşıdığını hatırlatıyor.