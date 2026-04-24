Türkiye’nin uluslararası spor organizasyonlarındaki konumu açısından dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Formula 1 Türkiye Grand Prix’si, 2027 yılından itibaren yeniden takvime giriyor. İstanbul Park’ta en az 5 yıl sürecek organizasyon, turizm ve tanıtım açısından Antalya başta olmak üzere Türkiye genelinde önemli bir hareketlilik yaratma potansiyeli taşıyor.

5 YILLIK ANLAŞMA RESMEN DUYURULDU

Dolmabahçe’de düzenlenen törende konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Park’ın 2027-2031 yılları arasında Formula 1’e ev sahipliği yapacağını açıkladı. Erdoğan, pistin özellikle 8’inci virajı ile dünya çapında bilindiğini ve yeniden takvime girmenin şampiyonaya değer katacağını ifade etti. :contentReference[oaicite:0]{index=0}

Anlaşma kapsamında Türkiye, Formula 1 organizasyonunu uzun vadeli şekilde yeniden üstlenmiş oldu. Törene Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ve TOSFED Başkanı Eren Üçlertoprağı da katıldı.

TÜRKİYE DAHA ÖNCE 9 KEZ EV SAHİPLİĞİ YAPTI

Türkiye, Formula 1’e ilk olarak 2005 yılında ev sahipliği yaptı. 2005-2011 yılları arasında 7 yarış düzenlenirken, pandemi döneminde 2020 ve 2021’de takvime yeniden dahil edildi. Böylece toplamda 9 yarış gerçekleştirildi.

İlk yarışta 110 bini aşkın seyirci tribünleri doldurmuş, bu sayı Cumhuriyet tarihinin önemli spor organizasyonları arasında yerini almıştı. İstanbul Park, teknik yapısı ve sürüş zorluğuyla pilotlar tarafından da öne çıkan pistler arasında gösteriliyor.

İSTANBUL SOKAKLARINDA F1 GÖSTERİSİ

Tanıtım kapsamında Formula 1 pilotu Yuki Tsunoda, Galataport’tan başlayarak Karaköy ve Beşiktaş güzergahında sürüş gerçekleştirdi. Gösteri sürüşü, organizasyonun kamuoyuna tanıtımı açısından dikkat çekti.

Tören sonunda Cumhurbaşkanı Erdoğan’a özel tasarım bir Formula 1 direksiyonu hediye edildi.