Şanlıurfa Halfeti Belediyesi’ne yönelik sabah saatlerinde düzenlenen operasyonda, eski belediye başkanı dahil 47 kişi gözaltına alındı. Soruşturma ihalelerde usulsüzlük iddiasına dayanıyor.

Şanlıurfa’nın Halfeti ilçesinde belediyeye yönelik geniş çaplı bir operasyon sabahın erken saatlerinde başladı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Birecik Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla harekete geçti. Operasyon kapsamında çok sayıda adrese eş zamanlı baskın yapıldı.

ŞAFAK VAKTİ EŞ ZAMANLI BASKIN

Edinilen bilgilere göre operasyon, 24 Nisan sabahı erken saatlerde Halfeti merkez ve çevre mahallelerde yürütüldü. Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri ile ilçe emniyet birimleri birlikte çalıştı. Polis ekipleri belediyeye ait bazı birimlerde de arama yaptı.

47 KİŞİ GÖZALTINDA

Soruşturma kapsamında toplam 47 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında dönemin belediye başkanı Şeref Albayrak, başkan vekilleri, yardımcıları, encümen üyeleri ve teknik personel yer alıyor. Şüpheliler sağlık kontrolü sonrası emniyete götürüldü.

İHALELER MERCEK ALTINDA

Dosyada, 2019-2024 yılları arasındaki belediye ihalelerine yönelik usulsüzlük iddiaları bulunuyor. İncelemelerde İçişleri Bakanlığı müfettiş raporları, MASAK analizleri ve Vergi Denetim Kurulu tespitleri yer aldı. Bu raporlar doğrultusunda operasyon kararı alındı.

EVRAKLARA EL KONULDU

Operasyon sırasında belediyeye ait ihale dosyaları ve çeşitli evraklara el konuldu. Ayrıca yapılan aramalarda 2 ruhsatsız tabanca ve 106 fişek bulunduğu öğrenildi. Deliller incelemeye alındı.

SÜREÇ NASIL İLERLEYECEK?

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor. Soruşturma kapsamında yeni gözaltıların olup olmayacağı henüz netleşmedi. Savcılık kaynakları dosyanın kapsamının genişleyebileceğini belirtiyor.

Yaşanan bu gelişme, yerel yönetimlerde ihale süreçlerinin denetimi konusunu yeniden gündeme taşıdı. Sürecin nasıl sonuçlanacağı kamuoyu tarafından yakından izleniyor.