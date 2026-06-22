ALANYA'NIN simgelerinden Kızılkule, Dünya Yoga Günü kapsamında gerçekleştirilen özel bir etkinliğe ev sahipliği yaptı. Anjeliq Downtown Boutique Hotel tarafından organize edilen yoga buluşması, sabahın erken saatlerinde çok sayıda yoga tutkununu tarihi mekânda bir araya getirdi.

Dünya çapında hayata geçirdiği projelerle tanınan Mısırlıoğlu Mimarlık'ın sahibi ve Anjeliq Downtown Boutique Hotel işletmecisi Cüneyt Darı'nın öncülüğünde gerçekleştirilen organizasyon, katılımcılara eşsiz bir deneyim sundu. Akdeniz'in büyüleyici manzarası ve Kızılkule'nin tarihi atmosferi eşliğinde gerçekleştirilen etkinlikte, katılımcılar güne huzur ve enerji dolu bir başlangıç yaptı.

TARİH VE DOĞA İÇ İÇE

Saat 08.00 ile 09.00 arasında gerçekleştirilen yoga seansında katılımcılar, profesyonel eğitmenler eşliğinde nefes ve esneme çalışmaları yaptı. Tarihi yapının mistik atmosferi ile denizin sakinleştirici etkisini bir arada yaşayan katılımcılar, günlük hayatın yoğun temposundan uzaklaşarak kendileriyle baş başa kalma fırsatı buldu.

Yoga etkinliğine katılanlar, Kızılkule'nin tarihi dokusu içerisinde gerçekleştirilen organizasyonun kendilerine hem fiziksel hem de zihinsel anlamda iyi geldiğini ifade etti. Etkinlik boyunca katılımcılar, farkındalık çalışmalarıyla beden-zihin dengesini güçlendirme imkânı buldu.

YOĞUN İLGİ GÖRDÜ

Ücretsiz olarak düzenlenen etkinlik, hem Alanyalılar hem de bölgede tatillerini sürdüren yerli ve yabancı turistlerden yoğun ilgi gördü. Dünya Yoga Günü dolayısıyla gerçekleştirilen organizasyon, sağlıklı yaşam ve farkındalık konularına dikkat çekmesi açısından da beğeni topladı.

Etkinliğe katılanlar, Kızılkule gibi tarihi bir mekânda yoga yapmanın kendileri için unutulmaz bir deneyim olduğunu belirterek organizasyonda emeği geçenlere teşekkür etti.

“ETKİNLİKLERİMİZ DEVAM EDECEK”

Anjeliq Downtown Boutique Hotel işletmecisi Cüneyt Darı, sağlıklı yaşam bilincini artırmaya yönelik sosyal ve kültürel etkinliklere önem verdiklerini belirterek, benzer organizasyonları önümüzdeki dönemde de sürdürmeyi planladıklarını ifade etti.

Darı, Alanya'nın tarihi ve doğal güzelliklerini farklı etkinliklerle buluşturmanın önemine dikkat çekerek, hem kent sakinlerine hem de ziyaretçilere değer katan organizasyonlara devam edeceklerini söyledi.

Kızılkule'nin büyüleyici atmosferinde gerçekleştirilen yoga seansının ardından katılımcılar hatıra fotoğrafları çektirerek etkinliği ölümsüzleştirdi. Dünya Yoga Günü kapsamında düzenlenen organizasyon, katılımcıların yüzlerinde tebessüm ve huzur dolu anılar bırakarak sona erdi. (Şerife ÇOBAN)