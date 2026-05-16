27 Mayıs Çarşamba günü idrak edilmeye başlanacak Kurban Bayramı öncesinde, kurban ibadetinin dini ve toplumsal boyutlarına yönelik bilgilendirmeler yapıldı. Osman Artan tarafından yapılan açıklamalara göre, bu ibadetin yerine getirilmesi belirli şartlara ve kurallara dayanıyor.

KİMLER KURBAN KESMEKLE YÜKÜMLÜ?

Artan'ın aktardığına göre kurban ibadeti; akıl sağlığı yerinde, ergenlik çağına girmiş ve temel ihtiyaçları ile borçları haricinde belirli bir mal varlığına sahip Müslümanlar için mali bir yükümlülük taşıyor. Borcu bulunan kişilerin öncelikle borçlarını ödemesi gerektiği, ancak temel ihtiyaçlar dışında yeterli varlığı olanların kurban kesmesinde bir sakınca bulunmadığı belirtildi.

KESİM VAKTİ VE HAYVAN SEÇİMİ KRİTERLERİ NELER?

Kurban kesim işlemlerinin bayram namazı kılınan bölgelerde namazın eda edilmesinin ardından, kılınmayan yerlerde ise sabah namazı vaktinin girmesiyle başlayabileceği bildirildi. Kesilecek hayvanların taşıması gereken özelliklere dikkat çeken Artan, hayvanların sağlıklı, besili ve organlarının eksiksiz olması gerektiğini vurguladı. Aşırı zayıf, yürüyemeyecek durumda olan veya ciddi hastalık taşıyan hayvanların kurban edilemeyeceği ifade edildi.

ORTAKLIK VE YAŞ ŞARTLARI NASIL UYGULANIYOR?

Büyükbaş ve küçükbaş hayvanlar için belirlenen ortaklık kuralları da detaylandırıldı. Küçükbaş hayvanların tek kişi tarafından kesilmesi esas alınırken, büyükbaş hayvanlara en fazla yedi kişinin ortak olabileceği duyuruldu. Tüm ortakların niyetinin kurban ibadeti olması gerektiğinin altı çizildi. Ayrıca altı aylık koyunların, fiziksel gelişimlerini tamamlayıp bir yaşındaki koyun görünümüne ulaşmaları halinde belirli şartlar altında kurban edilebileceği aktarıldı.

DİNİ VE HALK SAĞLIĞI AÇISINDAN ÖNEMİ NEDİR?

Kurban ibadetinin yalnızca bir kesim işlemi olmadığı, niyet ve dini sorumluluk bilinciyle yerine getirilmesi gerektiği hatırlatıldı. Uzmanlar, Antalya ve çevresi başta olmak üzere ülke genelinde bu kurallara uyulmasının hem dini vecibelerin eksiksiz yerine getirilmesini sağladığını hem de bayram sürecinde olası hayvan kaynaklı halk sağlığı risklerinin önüne geçtiğini belirtiyor.