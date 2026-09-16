16 Eylül 2026 Çarşamba günü spor gündemi, Türkiye Kupası'ndan Avrupa kupalarına, La Liga'dan İngiltere Lig Kupası'na ve A Milli Erkek Voleybol Takımı'nın Avrupa Şampiyonası mücadelesine kadar geniş bir programla devam ediyor. Gün içinde Türkiye'de kupa karşılaşmaları oynanırken, akşam saatlerinde Avrupa'nın önde gelen lig ve turnuvalarındaki mücadeleler öne çıkacak.

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI'NDA YOĞUN PROGRAM

Ziraat Türkiye Kupası'nda 2026-2027 sezonunun 1. tur karşılaşmaları 15, 16 ve 17 Eylül tarihlerine yayıldı. Türkiye Futbol Federasyonu'nun resmi fikstürüne göre 16 Eylül programında çok sayıda karşılaşma bulunuyor. Günün ilk maçları saat 14.00'te başlayacak; program saat 15.00, 17.00 ve 20.00 seanslarındaki karşılaşmalarla devam edecek.

TFF'nin açıkladığı programa göre Karaman FK-Kepez Spor, Osmaneli Spor-Eskişehir Anadolu, Kırıkkale FK-Kırşehir FK, Sinopspor-Arıt Kayadibi, Tokat Belediye Spor-Keşapspor, Adanaspor-Yeni Malatyaspor, Kilis Birlikgücü-Kahta 02 Spor, Dersim Spor-Gelecek Siirt 56, Cizre Belediyespor-Hakkari Zap Spor, Göle Spor-Kars 36 Spor ve Bayburtspor-Borçkaspor karşılaşmaları saat 14.00'te başlayacak. Galata-Yalova FK 77 ve İnkılap-Beykoz Anadolu maçları saat 15.00, Bucaspor 1928-Gaziemir karşılaşması saat 17.00, Yeni Mersin İdmanyurdu-Bucak Belediye Oğuzhanspor mücadelesi ise saat 20.00'de oynanacak.

Kupanın bu sezonki formatında eleme aşamalarında tek maç sistemi önem taşıyor. TFF'nin sezon planlamasına göre yarı final dışındaki turlar tek maç eleme usulüyle gerçekleştiriliyor. Bu nedenle özellikle alt liglerden ve amatör seviyeden gelen ekiplerin karşılaşmaları, bir üst tura çıkacak takımın doğrudan belirlenmesi açısından önem taşıyor.

AVRUPA LİGİ'NDE LİG AŞAMASI BAŞLIYOR

UEFA Avrupa Ligi'nde 2026-2027 sezonu lig aşamasının ilk maçları da 16 Eylül'de oynanacak. UEFA'nın resmi fikstüründe günün programında Ararat-Armenia-Sparta Prag, Omonia-Celta Vigo, Milan-Benfica, Bayer Leverkusen-Celje, Hapoel Beer-Sheva-Dinamo Zagreb, Olympiakos-Jagiellonia, Anderlecht-Lyon, Sturm Graz-Rennes ve Sunderland-AZ Alkmaar karşılaşmaları yer alıyor.

Avrupa Ligi'nin mevcut formatında 36 takım klasik grup sistemi yerine lig aşamasında mücadele ediyor. Her ekip bu aşamada sekiz farklı rakiple karşılaşıyor. 16 Eylül'de başlayan lig aşaması Ocak 2027'ye kadar devam edecek. Bu nedenle Milan-Benfica ve Bayer Leverkusen-Celje gibi günün öne çıkan karşılaşmaları, uzun lig aşamasının ilk puan mücadelesi niteliğini taşıyor.

LA LIGA'DA DÖRT KARŞILAŞMA

İspanya La Liga'da 16 Eylül programında dört karşılaşma bulunuyor. Atlético Madrid-Osasuna ve Deportivo-Sevilla maçlarının ardından Barcelona-Racing Santander ile Levante-Athletic Club karşılaşmaları oynanacak. La Liga'nın resmi programına göre Barcelona, Racing Santander'i 6. hafta mücadelesinde ağırlayacak.

İngiltere'de ise Lig Kupası programı futbol gündeminin diğer ayağını oluşturuyor. Manchester United-Brighton karşılaşması günün öne çıkan mücadelelerinden biri olurken, Everton-Wolverhampton maçı da İngiltere'deki kupa programında takip edilecek karşılaşmalar arasında bulunuyor.

FİLENİN EFELERİ LETONYA KARŞISINDA

Günün Türkiye açısından öne çıkan uluslararası organizasyonlarından biri CEV 2026 Erkekler Avrupa Voleybol Şampiyonası olacak. A Milli Erkek Voleybol Takımı, D Grubu'ndaki beşinci ve son karşılaşmasında Letonya ile karşılaşacak. Türkiye Voleybol Federasyonu'nun programına göre Romanya'nın Cluj-Napoca kentindeki BT Arena'da oynanacak Türkiye-Letonya mücadelesi saat 17.00'de başlayacak ve TRT Spor'dan yayınlanacak.

Türkiye; Avrupa Şampiyonası'nda Romanya, Fransa, Almanya, İsviçre ve Letonya ile aynı grupta yer alıyor. Turnuva formatına göre grup karşılaşmalarının ardından puan sıralamasında ilk dört basamakta bulunan takımlar son 16 turuna yükseliyor. Bu nedenle Letonya karşılaşması, grup aşamasının kapanış mücadelesi olması bakımından milli takımın turnuvadaki yol haritasını belirleyecek maçlardan biri olacak.

MAÇ SAATLERİNDE RESMİ PROGRAM TAKİP EDİLMELİ

Farklı ülkelerde düzenlenen karşılaşmalarda yayıncı kuruluş, saat ve program bilgileri ülkelere göre değişebiliyor. Ayrıca federasyonlar ve organizatörler zorunlu durumlarda fikstürde değişiklik yapabiliyor. Bu nedenle karşılaşmaları takip edecek sporseverlerin özellikle başlama saatleri ve yayın bilgileri için TFF, UEFA, La Liga, Türkiye Voleybol Federasyonu ve ilgili yayıncıların güncel duyurularını kontrol etmesi önem taşıyor.