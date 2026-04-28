CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 4 Mayıs itibarıyla 81 ilde fiili seçim kampanyasını başlatacaklarını ve erken seçimin en geç Ekim 2027'de yapılacağını öngördüklerini bildirdi.

Sözcü TV Ankara Temsilcisi Aslı Kurtuluş Mutlu'ya konuşan Özel, partisinin yeni dönem stratejilerini aktardı. Uzun süredir üzerinde çalıştıkları kapı siyasetine geçtiklerini belirten Özel, önceden seçime aylar kala belirlenen sandık görevlilerinin şimdiden atandığını ifade etti. Toplam 186 bin görevlinin 106 bini, 4 Mayıs'ta sahaya inerek çalışmalara başlayacak.

Her görevlinin kendi sandık çevresindeki yaklaşık 300 seçmen ve 200 haneden sorumlu olacağını anlatan Özel, ilk ziyaretlerin mayıs ve haziran aylarında yapılacağını dile getirdi. Yaz dönemindeki farklı çalışmaların ardından eylül ve ekimde ziyaretler tekrarlanacak. Görevliler kapı kapı dolaşarak partinin çözüm önerilerini ve vaatlerini vatandaşa doğrudan aktaracak.

ANKARA'DAKİ EMARELER VE SEÇİM TARİHİ

Erken seçim tartışmalarına yönelik kişisel öngörüsünü paylaşan Özel, sandığın en geç 2027 yılının ekim ayında kurulacağını düşündüğünü açıkladı. Ankara'daki siyasi emarelerin bu yönde yoğunlaştığını vurgulayan CHP lideri, her an olası bir baskın seçime karşı örgüt olarak hazır bulunmaları gerektiğinin altını çizdi.

ALANYA SEÇMENİ İÇİN YENİ DÖNEM

CHP'nin 81 ili kapsayan bu yeni saha stratejisinin, Antalya ve Alanya özelinde de yerel siyasete doğrudan yansıması bekleniyor. Turizm ve tarım gibi temel ekonomik dinamiklerin şekillendirdiği Alanya'da, partinin görevlendireceği sandık sorumluları mayıs ayından itibaren seçmenle yüz yüze temasa geçecek. Vatandaşın yerel ve ulusal sorunlara dair beklentileri bu ziyaretler aracılığıyla kayıt altına alınacak.

Belediye başkanları, milletvekilleri ve Parti Meclisi üyelerinin de sahada olacağı bu süreçte, karşılaşılan siyasi ve hukuki baskılara karşı geri adım atmak yerine vites yükseltme kararı alındığı belirtildi. Kampanyanın birinci yılını geride bıraktıklarını ifade eden Özel, önümüzdeki süreçte örgüt ve genel merkezin birlikte hareket edeceğini, son altı ayda ise tüm adayların katılımıyla tam kampanya dönemine geçileceğini duyurdu.