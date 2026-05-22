Tokat’ta gün boyunca etkisini sürdüren kuvvetli yağış nedeniyle İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından bazı okullarda tedbir kararı alındı. Yapılan açıklamada, olası su baskını, ulaşım sorunu ve güvenlik risklerine karşı merkezde bulunan belirli okullarda 22 Mayıs Cuma günü öğleden sonra eğitime ara verildiği duyuruldu.

Yetkililer, öğrencilerin ve eğitim çalışanlarının güvenliğinin öncelikli olduğunu belirterek hava şartlarının yakından takip edildiğini ifade etti.

EĞİTİME ARA VERİLEN OKULLAR AÇIKLANDI

İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre öğleden sonra eğitim-öğretime ara verilen okullar şöyle:

Ali Osman Tepe Kardeşler İlkokulu, Ali Tepe Topçubağı İlkokulu, Ali Tepe Topçubağı Ortaokulu, Cumhuriyet İlkokulu, Cumhuriyet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Gazi Paşa İlkokulu, Gazi Paşa Anaokulu, İbn-i Kemal İlkokulu, Şehit Mustafa Çalışgan İlkokulu ve TOBB Şehit İbrahim Doğan Ortaokulu.

YAĞIŞLAR YAKINDAN TAKİP EDİLİYOR

Meteoroloji verilerine göre kent genelinde yağışların yer yer kuvvetli şekilde devam edebileceği belirtilirken, vatandaşların dikkatli olması istendi. Özellikle düşük kotlu bölgelerde su birikintisi ve ulaşımda aksama riskine karşı uyarılar yapıldı.

Yetkililer, hava durumuna göre yeni tedbir kararlarının alınabileceğini belirterek öğrenciler ve velilerin resmi açıklamaları takip etmelerini istedi.