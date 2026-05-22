Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), Türkiye’nin yeni bir yağışlı hava sisteminin etkisi altına gireceğini duyurdu. Yapılan son değerlendirmelere göre Trakya üzerinden yurda giriş yapacak sistemin yarından itibaren etkisini artırarak ülke genelinde yayılması bekleniyor.

Özellikle cuma ve cumartesi günleri Türkiye genelinde gök gürültülü sağanak yağışların etkili olacağı tahmin edilirken, vatandaşlara ani sel, su baskını, yıldırım, dolu ve ulaşımda yaşanabilecek aksamalara karşı dikkatli olmaları yönünde uyarı yapıldı.

81 İLDE YAĞIŞ BEKLENİYOR

Meteoroloji tahminlerine göre yağışlı sistem, hafta sonu boyunca yurdun büyük bölümünde etkili olacak. Trakya’nın batı kesimleriyle birlikte Karadeniz, Doğu Anadolu, Akdeniz’in doğusu, İç Anadolu’nun kuzeydoğusu ve Güneydoğu Anadolu’nun doğu bölgelerinde yerel kuvvetli sağanak geçişleri görülecek.

Yağışların özellikle iç ve doğu bölgelerde zaman zaman kuvvetini artırabileceği belirtilirken, kısa süreli fırtına ve yıldırım riskine karşı da tedbirli olunması istendi.

SICAKLIKLAR DÜŞECEK

MGM verilerine göre hava sıcaklıkları kuzeydoğu ve doğu bölgelerde mevsim normallerinin 3 ila 5 derece altında seyredecek. Diğer bölgelerde ise sıcaklıkların mevsim normalleri civarında olması bekleniyor.

Yağışla birlikte bazı şehirlerde kısa süreli sıcaklık düşüşlerinin hissedileceği, özellikle yüksek kesimlerde serin havanın etkili olacağı ifade edildi.

BAYRAM ARİFESİNE KADAR SÜREBİLİR

Uzun vadeli tahminlere göre yağışlı hava dalgasının etkisi yalnızca hafta sonuyla sınırlı kalmayacak. Pazar ve pazartesi günlerinde de gök gürültülü sağanak yağışların birçok bölgede etkisini sürdürmesi bekleniyor.

Meteoroloji uzmanları, Kurban Bayramı arifesine kadar aralıklarla devam etmesi beklenen yağışlar nedeniyle vatandaşların güncel hava durumu raporlarını takip etmeleri gerektiğini belirtiyor.