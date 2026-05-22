Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanan “Sağlık Raporları Yönetmeliği” Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yeni düzenlemeyle birlikte milyonlarca vatandaşı ilgilendiren sağlık raporu işlemlerinde dijital dönem resmen başladı.

Yeni sistem kapsamında birçok sağlık raporu başvurusu artık elektronik ortamda yapılabilecek. Özellikle lisansa tabi olmayan spor faaliyetleri ve sosyal etkinlikler için vatandaşlar, herhangi bir sağlık problemi beyan etmemeleri halinde e-Nabız sistemi üzerinden doğrudan “Sağlık Durum Belgesi” oluşturabilecek.

YAZILI DİLEKÇE DÖNEMİ SONA ERİYOR

Yeni yönetmelikle birlikte sağlık raporu işlemlerinde yazılı dilekçe uygulaması büyük ölçüde sona erecek. Başvurular dijital sistem üzerinden gerçekleştirilecek ve süreç elektronik ortamda takip edilebilecek.

Bakanlık, bu düzenlemeyle hem bürokratik işlemlerin azaltılmasını hem de vatandaşların sağlık kuruluşlarında yaşadığı yoğunluğun düşürülmesini hedefliyor.

SAĞLIK KURULU SÜRECİ DEĞİŞİYOR

Yönetmelik kapsamında sağlık kurulu sisteminde de önemli değişiklikler yapıldı. Yeni dönemde tam teşekküllü sağlık kurullarının yanı sıra üç hekimli kurul modeli de uygulanabilecek.

İstisnai durumlar dışında sağlık raporlarının üç hekim imzasıyla düzenlenebilmesine imkan tanınırken, mühür ve başhekim onayı zorunluluğu kaldırıldı. Böylece rapor süreçlerinin daha hızlı tamamlanması amaçlanıyor.

İŞE GİRİŞ RAPORLARINDA KOLAYLIK

Yeni düzenlemeyle birlikte 50’den az çalışanı bulunan az tehlikeli işyerleri için işe giriş sağlık raporlarının tüm kamu hekimleri tarafından düzenlenebilmesinin önü açıldı.

Yetkililer, bu uygulamayla vatandaşların rapor alma süreçlerinde yaşadığı zaman kaybının azaltılacağını belirtiyor.

UZAKTAN RAPOR YENİLEME İMKANI

Engelli sağlık raporları ile ilaç ve tıbbi malzeme kullanım raporlarının yenilenmesi sürecinde de yeni kolaylıklar getirildi. Evde sağlık hizmetleri koordinasyonunda uzaktan sağlık hizmeti yöntemiyle rapor yenileme işlemleri yapılabilecek.

Ayrıca ikinci ve üçüncü basamak sağlık kuruluşlarında “Rapor Başvuru Merkezi” kurulacak. Bu merkezlerde vatandaşların sağlık raporu işlemleri tek noktadan yürütülecek.

İNGİLİZCE RAPOR DÖNEMİ

Sağlık Bakanlığı’nın yeni sistemiyle birlikte standart rapor formatı dışında belge düzenlenmesinin önüne geçilecek. Ayrıca sağlık raporlarına İngilizce dil desteği de eklenerek uluslararası kullanım kolaylığı sağlanacak.